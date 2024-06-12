Специалист рассказала об особенностях решения жилищного вопроса после развода

В некоторых ситуациях после развода супруг требует от своей бывшей жены, чтобы она и дети покинули квартиру. Такое право может возникнуть у него в том случае, если квартира является его личной собственностью. То есть квартира должна быть приобретена до брака, либо унаследована, либо подарена кем-либо во время брака.

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"Даже если мать и дети зарегистрированы в данной квартире, то отсутствие права собственности не является гарантией права проживания в квартире. Собственник квартиры по своему усмотрению волен ей распоряжаться. Соответственно, после расторжения брака он может выселить нежелательных для него лиц с его собственной жилплощади. Однако в действительности есть определенные способы противодействовать такому поведению. Прежде всего, должно быть составлено заявление в суд о праве пользования квартирой супруга. Это право пользования сохраняется до тех пор, пока не будет решен вопрос с проживанием в иной недвижимости", - пояснила "Российской газете" правозащитник Мария Федотова.



Есть примеры и ситуаций, когда в судебном порядке матери и детям разрешают пользоваться квартирой супруга. Обычно это происходит в тех случаях, когда мать привлекает органы опеки и попечительства и требует воспрепятствовать выселению детей "в никуда".

Но и в такой ситуации разрешение на право проживания в квартире является временным. Правда, оно позволяет получить некоторое время на решение собственного жилищного вопроса. Если дети совершеннолетние, то суд, скорее всего, удовлетворять заявление не будет.