Почему мужчины коротко и долго отвечают на сообщения

Как известно, мужчины не всегда искусны в переписке. Многие из них вполне могут скупо ответить на пространное сообщение спустя несколько часов — может сложиться впечатление, будто парню просто не интересно общение с вами или он переписывается сразу с несколькими девушками, не особо вникая в суть текста. Однако эксперт по знакомствам Коннелл Барретт уверен, что порой причина проще, чем кажется.

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«Иногда парни просто не знают, как флиртовать», — рассказал он The Post. «Основная причина заключается в том, что большинство мужчин по своей природе очень логичны и обладают аналитическим мышлением. А логика — это противоположность романтике», — объяснила специалист.



Барретт отметил, что его клиенты часто зацикливаются на том, чтобы каждый ответ был интересным и остроумным — в результате переписка сходит на нет из-за постоянного промедления.

Также эксперт отметил, что после обсуждения пары тем в переписке нужно договариваться о живом свидании. И намек со стороны девушки лишним не будет.