Нормально ли не хотеть серьезных отношений и существует ли «любовь до гроба»

Все мы хоть раз мечтали о любви, которая бывает только в сказках: «жили они долго и счастливо и умерли в один день». Ах, если бы все было так просто. Одна из подписчиц психолога и автора книг Михаила Лабковского задала ему такой вопрос в Telegram:

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«Михаил, мне 35 лет. Я так и не встретила человека, с которым проживу всю оставшуюся жизнь. <..> Это нормально?»



Михаил, конечно же, пришел на помощь фанатке. Во-первых, он пояснил, что в современном мире человек чаще предпочитает «серийную моногамию» и это совершенно нормально.

«Он (человек. — Прим. Super) живет с одним партнером, и в случае, если что-то идет не так, начинает жить с другим. <...> Более того, кто-то из нас больше склонен к смене партнера, а кто-то предпочитает этого не делать», — написал в своем Telegram-канале Лабковский.



Но не спешите расстраиваться, та самая «любовь до гроба» существует! Однако, по мнению Лабковского, только если вы сами этого захотите и будете работать над собой и своими отношениями или браком. Правда в такой ситуации нужно быть готовым, что у вашего партнера могут появиться другие планы на эту жизнь.

«Никто не обещает, что все сложится удачно, но вы хотя бы попытаетесь и объясните партнеру, что вам нужно. Запомните: нет никакого "нормально" и "ненормально". Хотите замуж — выходите, не хотите — не ходите. Это ваша жизнь и ваш выбор», — заключил психолог.



А для тех, кто все-таки в душе романтик, Super составил список идей для разговора на свидании, которые сблизят вас не только на этапе знакомства, но и спустя годы брака!