«Мужчины-крысы» — кто они такие и чем привлекают женщин

Новый месяц — новый флешмоб в соцсетях от молодежи. На этот раз зумеры отказались от обсуждения очередных модных трендов и вдруг принялись классифицировать мужчин через ассоциации с животным миром. И если раньше, как правило, в роликах показывали звезд — «золотистых ретриверов», среди которых были Том Холланд и Крис Хемсворт, то сейчас девушки заговорили о грызунах.

© Lenta.ru

«Все хотят себе горячего парня-грызуна, а точнее, крысу», — гласят заголовки и многочисленные посты в Twitter.



Кто же на самом деле «мужчины-крысы» и почему они неожиданно стали секс-символами у женщин?

Как выглядит «мужчина-грызун»?

Блогерши описывают «грызунов» как стройных мужчин, чаще с угловатыми чертами лица, а иногда даже со странностями во внешности. Они, как правило, не обладают традиционной мужественностью, а также не вписываются в общепринятые стандарты красоты, что только добавляет им привлекательности.

Яркими представителями этого анти-клуба традиционной маскулинности стали Джереми Аллен Уайт, Трэвис Баркер, Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Тоби Магуайр и даже Тимоти Шаламе. Сейчас он состоит в отношениях с телезвездой Кайли Дженнер, которая до романа с ним выбирала исключительно дерзких мужчин, например рэпера Трэвиса Скотта, определнно не выписывающегося в круг «грызунов».

В TikTok видео с хэштегом «мужчина-грызун», в которых девушки обсуждают звезд с таким типом внешности, набрали миллионы просмотров

«Возможно, у мужчин-крыс так много поклонниц, потому что они словно созданы женским взглядом. Они очаровательные, чувствительные, милые, забавные и интеллектуальные — все это и привлекает женщин. Зумеры хотят возлюбленного, который способен написать для них любовную балладу», — объясняют новое течение обозреватели Dazed.



На популяризацию «мужчин-крыс» повлиял фильм «Претенденты»

Появление тренда в первую очередь связывают с популярностью фильма о большом теннисе режиссера Луки Гуаданьино «Претенденты». В нашумевшей картине появились сразу два ярчайших примера подобного типа внешности — Джош О'Коннор и Майк Фейст, которые не отличаются конвенциональной красотой.

Драматический сериал «Медведь», который остается в топах на протяжении многих месяцев, также повлиял на распространение хэштега «мужчина-грызун» в соцсетях. Сыгравший в картине главную роль актер Джереми Аллен Уайт — еще один пример типичной «крысы», как и Тимоти Шаламе, которого и вовсе называют главным секс-символом зумеров.

Какие еще типы мужчин существуют?

Ассоциирование мужчин с животными — не новая для молодежи история. Изначально в соцсетях появилась теория, что парни делятся на четыре разных типа в зависимости от того, как они выглядят: орел, медведь, собака и рептилия. Тогда «грызуны» не пользовались популярностью у молодых инфлюэнсеров.

В качестве примеров этих видов приводились актеры Райан Гослинг, Генри Кавилл, Хит Леджер и Тимоти Шаламе — в то время он классифицировался как рептилия, а не грызун. Кавилла назвали медведем за широкие плечи, а светлые волосы и мягкая улыбка Леджера напоминали девушкам золотистого ретривера.

По мнению австралийского психолога Доктора Лерве, женщины классифицируют мужчин не только по внешности, но и в совокупности с их характером. Как правило, «мужчины-собаки» олицетворяют открытость и доброту, а «медведи» — силу и стабильность.