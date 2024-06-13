Китай в конце мая 2024 года представил целую коллекцию памятных монет разнообразной формы и номинала, посвященную году «благоприятной культуры». Выпущенные монеты можно разделить на 4 группы.

Первая группа посвящена подаркам. На реверсе 30 юаней изображен большой красный бантик рядом с облаками. А на 80 юанях размещена бумажная ветряная мельница.

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На 10 юанях группы «Бесконечная жизнь» изображены дельфины, кораллы, морские звезды. На 80-ти - плоды и листья гинкго билоба.

На монетах «От сердца к сердцу» размещены лебеди и украшения (10 юаней), рисунок сердца (80 юаней).

Завершает коллекцию группа «Идеал и совершенство». На реверсе 5 юаней представлен феникс, а на 50-ти - декоративная ваза.

На аверс памятных монет нанесены китайские иероглифы и декоративные элементы. Внизу указан год производства.

Спецификация памятных монет КНР, выпущенных в честь года «благоприятной культуры»

Состав - Ag 999 (5, 30), Au 999 (50, 80), Au+Ag 999 (80);размер - 60 (30), 20 (80), 36 на 47 (10), 18 на 24 (80 «Бесконечная жизнь»), 27 (80 «От сердца к сердцу»), 40 (10 «От сердца к сердцу»), 33 (5), 18 мм (50);вес - 100 (30), 5 (10, 80), 30 (10), 8 (80 «От сердца к сердцу»), 15 (5), 3 гр. (50);тираж - 10000 (30, 80 «Бесконечная жизнь», 50), 5000 (80), 20000 (10), 30000 (80 «От сердца к сердцу»), 50000 (10 «От сердца к сердцу»), 40000 экз. (5).