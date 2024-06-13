Эксперт перечислила сигналы для смены работы

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала в беседе с RT, как распознать тревожные сигналы, которые свидетельствуют о необходимости сменить работу.

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По мнению эксперта, первый признак того, что пришло время для смены карьерной траектории, — отсутствие удовлетворения от проделанной работы.

«Важно задать себе вопрос: то, что я делаю сегодня, приближает меня к карьерной цели? Отрицательный ответ и ощущение стагнации по отношению к своему профессиональному развитию — повод расширить границы своей деятельности и оставить в прошлом факторы, которые мешают развитию. Новые цели дадут энергию для достижений качественных результатов», — пояснила Чукина.



По её словам, постоянный стресс, чувство усталости, беспокойство, нервозность, депрессия, болезни также зачастую становятся последствиями работы, которая не соответствует потребностям и интересам человека.

«Стресс приводит к тому, что нам не хочется вставать по утрам, самые простые задачи вызывают раздражение, а рабочий день длится бесконечно долго. В случае, когда самомотивация уже не оказывает должного действия и общепринятые методы поддержки ресурсности не работают, спасением будет новый рабочий опыт», — рассказала специалист.



По мнению Чукиной, когда человек чувствует, что текущая работа не предоставляет ему возможностей для развития и карьерного роста, — это тоже сигнал о необходимости поиска новых возможностей.

«Человек стремится к самореализации и достижению своих профессиональных целей, и если работа не способствует этому, то, может быть, пришло время для перемен? Работа, в которой человек проявляется как востребованный специалист, приносит и личное удовлетворение. Поэтому важно не бояться что-то менять в своей жизни, если такая необходимость назрела», — подчеркнула карьерный эксперт.



Когда наша деятельность не отражает наших убеждений и ценностей или не позволяет заниматься тем, что нам действительно интересно, это может привести к постоянному недовольству и душевным мукам, заявила собеседница RT.

По её мнению, спасением в подобной ситуации может стать поиск новой деятельности.

«Аналогично можно говорить и о совпадении целей сотрудника с целями компании. Если человек видит, что его ценности не соответствуют корпоративной культуре или целям организации, где он трудится, это может стать причиной неудовлетворённости и желания изменить свой карьерный трек», — рассказала она.



При этом эксперт объяснила, что смена работы — серьёзное решение, перед его принятием стоит тщательно обдумать все аспекты.

«Новое дело — вполне естественный процесс в профессиональной жизни. Не стоит бояться делать шаги в другом направлении, отличном от привычного, ведь смена деятельности даёт шанс новым возможностям для личностного роста и достижения профессиональных целей», — заключила она.



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