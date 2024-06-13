Живущая без секса из-за пикантной проблемы девушка получила совет

За советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась 25-летняя девушка, которая призналась, что из-за скованности во всем теле не может заниматься сексом. Ее историю публикует издание The Sun.

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Девушка призналась, что как только дело доходит до интимной близости, она чувствует себя настолько скованной, что проникающий секс становится невозможным. Она добавила, что обращалась в клинику сексуального здоровья, где ей диагностировали вагинизм.

У меня не было отношений уже два года. Прошлые отношения развались, потому что я могла нормально заниматься сексом. Похоже теперь история повторяется. Я не понимаю, что случилось. Мой парень меня заводит, мы много занимаемся прелюдиями, целуемся и обнимаемся, но секс физически невозможен. Что мне делать?, - живущая без секса молодая женщина



Сандерс в ответ на письмо девушки отметила, что вагинизм развивается по разным причинам, включая страх перед сексом или прошлую травму, а также может из-за множественных инфекций или родов. Однако существует несколько способов избавиться от вагинизма, заверила специалистка.

«Найдите время, чтобы исследовать свое тело без партнера. Используйте смазку, чтобы научиться расслабляться и понимать, что приятно, а затем вы сможете направлять руки своего парня, когда у вас будет близость», — порекомендовала секс-гуру.



Ранее Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По мнению специалистки, причиной стало его желание помириться с женой и сохранить брак.