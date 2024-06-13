Признаки, которые говорят о возможном скором разводе

Для того чтобы сохранить счастье и любовь в семье, паре приходится все время работать над отношениями. Компромиссы, взаимопонимание, интерес к проблемам партнера – все это помогает сгладить неровности и сделать жизнь счастливее. Но не всегда это удается. Существуют ли признаки, которые говорят о том, что люди отдаляются друг от друга и на горизонте маячит перспектива развода? Об этом, а также о том, как исправить ситуацию, рассказала психолог Мария Курт.

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«Главный признак того что пара скоро развалится – это отделение. Как понять, что это происходит? В отношениях стало меньше доверия, времени, проведенного вместе, желания, секса, радости, разговоров по душам. Партнеры друг от друга отдаляются, погружены вниманием в свои заботы, проблемы, детей, во что угодно, но не в отношения в паре. Отдаление - это всегда про избегание нерешенных проблем внутри пары, накопленные конфликты, недоговоренности, напряжение», - поясняет психолог Мария Курт.



Когда стоит беспокоиться?

Признаки отдаления, и того, что отношения скоро закончатся, на самом деле существуют. Они могут проявляться от одного партнера к другому, или одновременно от обоих, и это:

Пропавший секс и страсть. Потерянное тепло, близость, желание обниматься и целоваться.

Отвращение к партнеру, неприязнь, безразличие.

Желание добрать нехватку этих эмоций в другом. Увлеченность иным человеком и неспособность об этом открыто поговорить со своим партнером.

Повышенное раздражение. Накопленные обиды и невысказанные претензии, замалчивание - это подавленная агрессивная, которая проявляется в раздражении.

Потеря общих целей. Партнеры перестают говорить о совместных планах. Думая или говоря о будущем - звучит план о себе, а не о паре.

Желание меньше проводить времени вместе - оставаться ночевать вне дома: у друзей, на работе, у родственников.

Чувство облегчения, когда партнера нет рядом. Желание разъехаться или пожить отдельно.

Не о чем больше поговорить. Не хочется разговаривать и что-то обсуждать. Потеряны общие интересы, внимание к мнению партнера, уважение к нему как к личности. Он больше не восхищает.

Ложь. Близкие некогда люди уже не говорят о своих чувствах, между ними нет искренности. Они утаивают, умалчивают, боятся показать свою уязвимость, из-за чего закрываются и еще больше отдаляются.

Появившаяся агрессия в отношениях: битье посуды, замахивание рукой, крики.

Ощущение, что все бессмысленно, возникает усталость от проблем. Отсутствие достаточных сил и желания на то, чтобы их решать. Обессиленность, кажется, что проблем больше, чем ресурса на их решение.

Отсутствие поддержки для пары, смысла или опоры, общей цели - зачем продолжать быть вместе и проходить через кризисы? Этой целью может быть общий бизнес, дети, мечта переехать. А опорой и поддержкой - может стать психолог или старший любящий родственник, которому можно доверять.

Что поможет изменить ситуацию к лучшему?

В процессе развития личности люди постоянно сталкиваются с кризисами и конфликтами. Этого нельзя избежать, потому что конфликт интересов - это всегда про развитие системы, в которой нужно снова и снова сонастраиваться с внешней реальностью.

Паре всегда важно держать фокус внимания на сохранении контакта друг с другом. Чтобы вовремя замечать надвигающиеся конфликты развития и вместе их решать. Договариваться и разговаривать, сохранять теплоту.

Новым кризисом может стать любая ситуация: рождение ребенка; новая работа; переезд; ремонт; изменившаяся внешность; появление других интересов; разные желания, которые противоречат старой системе договоренностей в паре; финансовые проблемы; неприятности на работе; кризис личности; повзрослевшие дети, покинувшие дом; смерть родственников; чрезвычайное происшествие. На самом деле в жизни достаточно искушений и проблем, но ориентированность на партнера, его чувства, потребности – поможет сохранить семью.

Лучшим вариантом станет обращение к семейному психологу, где на сеансах грамотный специалист поможет паре разобраться в своих проблемах, понять друг друга и наладить отношения.