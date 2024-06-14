Психолог рассказал, чем полезны путешествия для мозга

Клинический психолог и психолог-педагог Анастасия Кардиакос подтверждает, что путешествия положительно влияют на организм человека. Она отмечает, что новые впечатления формируют новые нейронные связи.

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Специалист подчёркивает, что интерес — это зона оптимизма. Когда нам что-то интересно, мы ощущаем прилив сил. Повышается уровень дофамина, который отвечает за радость и предвкушение чего-то хорошего. Переключение внимания помогает отвлечься от рутины.

В беседе с «Радио 1» Кардиакос отмечает, что в путешествиях есть возможность выбирать. Это повышает уровень свободы и доставляет удовольствие.

Психолог объясняет, что в путешествиях люди решают маленькие задачи, которые улучшают адаптивность. Взаимодействие с внешним миром раскрывает внутренние грани, а активное движение положительно влияет на физическую форму и насыщение кислородом.

Кардиакос рекомендует закладывать время на адаптацию, особенно если есть разница в часовых поясах. Также полезно вести справочник путешественника и обязательно отдыхать. Одной из распространённых ошибок путешественников является стремление сделать всё и сразу. Лучше всего разделить день на три части, чтобы не уставать слишком сильно.