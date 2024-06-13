Тревога: как обрести гармонию с самим собой

Каждый человек время от времени испытывал тревогу — это одно из самых распространенных чувств. И вот парадокс: чем дольше вы контролируете или пытаетесь избежать тревоги, тем больше она усиливается. Тревога проникает в разные аспекты жизни, мешает делать то, что хочется, заставляет чувствовать себя измотанными и перегруженными, ограничивает возможности. Психолог Дарья Бойкова поможет разобраться с понятием «тревоги» и подскажет, какие шаги нужно предпринять для работы с этим непростым чувством.

Тревога и тревожность: в чем разница?

Тревога — это ситуативное проявление беспокойства и чувства неопределенности, которое является нормальной реакцией на значимые для человека события. То, чему вы придаете большое значение, или то, что для вас эмоционально значимо, может быть связано с типичными переживаниями: «как это получится?», «как я смогу это реализовать?». Например, переезд в другой город или страну часто связан с тревогой, и это совершенно уместно.

В повседневной жизни возникает множество ситуаций, на которые приемлемо и разумно реагировать с некоторой тревогой. Тревога стимулирует вас собраться и выполнить какие-либо действия более внимательно и ответственно. Тревога в норме — это беспокойство, с которым вы справляетесь в штатном режиме самостоятельно без каких-либо отрицательных последствий для психики.

Однако, если чувство неопределенности и отсутствия контроля над ситуацией перестает быть управляемым, то тогда тревога перерастает в тревожность. Это психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто и подолгу переживать тревогу. Человек с тревожностью беспокоится о том, о чем человек без тревожности не будет беспокоиться никогда.

Чем опасна тревожность?

Важно обратить внимание, насколько часто вы испытываете тревожность, и как сильно она завладевает вами? Тревожность, испытываемая ситуативно, быстро проходит. Но тревожность можно испытывать и регулярно, как будто всегда найдутся причины, о чем потревожиться. Это уже динамика, которая требует наблюдения, внимания и работы, потому что с большой вероятностью можно говорить о тревожном расстройстве. Это такое состояние, при котором человек испытывает беспричинное беспокойство. Тревожность становится вариантом восприятия происходящего и начинает проживаться в фоновом режиме.

Симптомы тревоги

Тревога проявляется по четырем направлениям.

На уровне физических ощущений ожидание потенциальной угрозы вызывает:

снижение настроения;

покраснение или бледность кожи;

сухость во рту;

учащенное сердцебиение или одышку;

легкий озноб по всему телу;

потливость;

ощущение давления в груди или животе;

расстройство пищеварения и боли в желудке;

скачки артериального давления;

напряжение в мышцах, особенно в шее, плечах, лице.

В эмоциях и мыслях наблюдаются:

внутреннее напряжение и беспокойство;

в выраженных случаях — ощущение страха, паника, навязчивые тревожные мысли.

В действиях тревога проявляется следующим образом:

застывание и оцепенение;

беспокойное метание и неусидчивость;

снижение концентрации;

нарушается способность действовать четко по намеченному плану, своевременно справляться с повседневными бытовыми или рабочими делами.

Почему возникает тревога?

Детский травматический опыт, который создает внутри психическую реальность, рождающую негативные установки. Например, есть ощущение того, что вокруг много всего небезопасного, и это заставляет вас постоянно испытывать опасения. Часто явление связано с нарушенной детской привязанностью.

Наследственность предопределяет некоторые особенности нервной системы, на основе которых развивается определенный тип нервной деятельности.

Характер внутреннего диалога и личная система убеждений, которые формируют вашу поведенческую модель. Склонность к ограничивающим убеждениям приводит к постепенному сужению потенциала личности, а отсутствие полноценной самореализации вызывает неудовлетворенность и постепенное нарастание чувства тревоги.

Способность выражать чувства: чем меньше у вас контакта с самим собой, своими чувствами, тем больше ситуаций, когда эмоции остаются непроявленными, что также провоцирует фоновую тревожность.

Нервное напряжение на фоне сильных изменений (переезд, реализация новых рабочих проектов и др).

Что же делать, если вас охватили беспокойство и тревога?

Экспресс-помощь: 10 быстрых способов справиться с тревогой

Сместите фокус внимания. Например, вы переживаете, что завтра у вас сложные переговоры, и постоянно думаете об этом. Проверьте для себя все ключевые параметры переговоров, начиная с одежды и маршрута до места встречи, чтобы не опоздать, до презентации и необходимого пакета документов. Это позволит почувствовать уверенность в себе и внутреннюю готовность заняться чем-то другим. Проделайте нехитрые физические упражнения. Махи руками, повороты туловищем, приседания, прыжки на месте помогают нейтрализовать возбужденные структуры мозга, снижают интенсивность стресса. Примите холодный душ или теплую ванну. Проведите дыхательные практики. Не задерживайте дыхание. На счет 1-2-3 сделайте вдох, а затем медленный выдох на счет 1-2-3-4-Очень эффективно брюшное дыхание (дыхание животом). Пообщайтесь с семьей. Проведите 5-минутную медитацию с концентрацией внимания на дыхании. Посмотрите 5-10 минут выступления любимого артиста-комика. Смех — отличная терапия для купирования тревожности. Выберитесь на 10-15-минутную прогулку. Оставьте гаджеты дома, дышите, отвлекайтесь на звуки: пение птиц, шелест деревьев. Послушайте любимые музыкальные композиции. Потанцуйте: насладитесь в движении ритмами любимых песен.

Главный человек в вашей жизни

Долгосрочная работа с тревогой предполагает формирование у вас правильного отношения к себе. Полноценная забота о себе должна стать неотъемлемой частью жизни. Забота о себе означает поддержание ежедневного режима — достаточного количества сна, движения и отдыха. Уделяя время себе, вы обретаете энергию, необходимую для полноценной жизни и достижения целей. А также более спокойное, безмятежное отношение к жизни, которое имеет фундаментальное значение для снижения тревожности. Некоторые люди считают заботу о себе роскошью, которую они не могут себе позволить. Однако важно помнить, что забота о себе — это не роскошь, а необходимая основа для создания жизни вашей мечты.