Как распознать мужчину-манипулятора и противостоять его уловкам

Невинный флирт или токсичная манипуляция? Порой сложно заметить грань между ними, особенно на этапе «конфетно-букетного» периода. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марии Макаренко, какие знаки указывают на то, что парень ведет себя нечестно в отношениях, и как этому противостоять.

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Есть несколько явных признаков, которые подскажут, что перед вами манипулятор, рассказала специалист.

Игра «ближе — дальше»

Первый признак манипуляции, по мнению психолога: когда вчера все было прекрасно (цветы, подарки, встречи), а сегодня партнер вдруг пропал. Не выходит на связь, игнорирует сообщения, не давая никаких объяснений.

— Такое поведение провоцирует у женщины массу смешанных чувств и вопросов: «Что я сделала не так?»; «Почему он вдруг исчез?». Именно на чувство вины рассчитывает манипулятор. Не дайте ему даже шанса победить в этой игре. Как только он выйдет на связь, откровенно обсудите с ним этот эпизод: поделитесь сомнениями, эмоциями, дайте понять, что с вами так нельзя, — посоветовала Макаренко.



Флирт с несколькими женщинами одновременно

Когда парень на ваших глазах откровенно заигрывает с другими девушками, это должно насторожить, подчеркнула психолог:

— Нужно честно ответить себе: «Серьезно ли он относится к нашим отношениям?»; «Зачем он это делает? Какие у него цели?»; «Готова ли я это терпеть?». Здесь очень важно сразу обозначить границы. Если такое поведение мужчины неприемлемо для вас, не бойтесь сказать ему об этом.



И дальше есть два варианта развития событий, заметила специалист:

Партнер услышал вас и готов меняться. Значит есть шанс на развитие отношений. Делает вид, что не понимает претензий. Перед вами — манипулятор.

Отсутствие эмпатии

Если мужчина избегает серьезных разговоров, не хочет обсуждать проблемы, игнорирует ваши чувства — это тоже должно вызывать подозрения, заверила собеседница «ВМ»:

— Манипулятор не склонен к сантиментам, он «питается» вашим подавленным состоянием. Это позволяет контролировать вас, держать на «коротком поводке». Поэтому будьте бдительны: делитесь своими эмоциями, вызывайте партнера на откровенный разговор. Отказывается? Делайте выводы и решайте, стоит ли продолжать общение.



Самолюбование, открытость действий

Манипуляторы обычно не скрывают своих склонностей, заметила эксперт. Наоборот, им хочется, чтобы вы что-то заподозрили, но взяли всю вину на себя:

— Погрязли в сомнениях, самокопании: «Не может же быть мужчина таким непорядочным негодяем? Это, наверное, во мне что-то не так?».



Как пресечь манипуляции

Не игнорируйте предупреждения, которые дает вам подсознание, порекомендовала психолог.