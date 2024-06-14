Игры в отношениях: как распознать мужчину-манипулятора и противостоять его уловкам
Невинный флирт или токсичная манипуляция? Порой сложно заметить грань между ними, особенно на этапе «конфетно-букетного» периода. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марии Макаренко, какие знаки указывают на то, что парень ведет себя нечестно в отношениях, и как этому противостоять.
Есть несколько явных признаков, которые подскажут, что перед вами манипулятор, рассказала специалист.
Игра «ближе — дальше»
Первый признак манипуляции, по мнению психолога: когда вчера все было прекрасно (цветы, подарки, встречи), а сегодня партнер вдруг пропал. Не выходит на связь, игнорирует сообщения, не давая никаких объяснений.
— Такое поведение провоцирует у женщины массу смешанных чувств и вопросов: «Что я сделала не так?»; «Почему он вдруг исчез?». Именно на чувство вины рассчитывает манипулятор. Не дайте ему даже шанса победить в этой игре. Как только он выйдет на связь, откровенно обсудите с ним этот эпизод: поделитесь сомнениями, эмоциями, дайте понять, что с вами так нельзя, — посоветовала Макаренко.
Флирт с несколькими женщинами одновременно
Когда парень на ваших глазах откровенно заигрывает с другими девушками, это должно насторожить, подчеркнула психолог:
— Нужно честно ответить себе: «Серьезно ли он относится к нашим отношениям?»; «Зачем он это делает? Какие у него цели?»; «Готова ли я это терпеть?». Здесь очень важно сразу обозначить границы. Если такое поведение мужчины неприемлемо для вас, не бойтесь сказать ему об этом.
И дальше есть два варианта развития событий, заметила специалист:
Партнер услышал вас и готов меняться. Значит есть шанс на развитие отношений. Делает вид, что не понимает претензий. Перед вами — манипулятор.
Отсутствие эмпатии
Если мужчина избегает серьезных разговоров, не хочет обсуждать проблемы, игнорирует ваши чувства — это тоже должно вызывать подозрения, заверила собеседница «ВМ»:
— Манипулятор не склонен к сантиментам, он «питается» вашим подавленным состоянием. Это позволяет контролировать вас, держать на «коротком поводке». Поэтому будьте бдительны: делитесь своими эмоциями, вызывайте партнера на откровенный разговор. Отказывается? Делайте выводы и решайте, стоит ли продолжать общение.
Самолюбование, открытость действий
Манипуляторы обычно не скрывают своих склонностей, заметила эксперт. Наоборот, им хочется, чтобы вы что-то заподозрили, но взяли всю вину на себя:
— Погрязли в сомнениях, самокопании: «Не может же быть мужчина таким непорядочным негодяем? Это, наверное, во мне что-то не так?».
Как пресечь манипуляции
Не игнорируйте предупреждения, которые дает вам подсознание, порекомендовала психолог.
— Тут мы подходим к главному выводу: мужчина может быть именно таким, каким вы его видите. Абьюзером, нарциссом, манипулятором. Главное — вовремя осознать это, довериться интуиции. Если что-то кажется странным, обсудите это с партнером. Не стесняйтесь принимать решения, которые соответствуют вашим интересам и благополучию, — заключила Макаренко.