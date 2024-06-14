Психолог рассказал, как часто необходимо брать отпуск

Короткий отпуск раз в сезон положительно влияет на психическое здоровье, в то время как стандартные двухнедельные каникулы дают только краткосрочную радость. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа, руководитель студенческого научного сообщества, кандидат психологических наук Мария Шестова.

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«Один из свежих метаанализов сообщает, что «средний» отпуск действительно улучшает благополучие, однако эффект показан маленький, при этом отпуск не влияет на общее ощущение удовлетворенностью жизнью. Интересно, что увеличение продолжительности отпуска не приводит к еще большим показателям благополучия. Исследователи также отмечают, что спустя неделю после возвращения к работе ощущение благополучия снижается до прежнего уровня. С учетом этого лучше планировать и регулярно брать короткие отпуска в течение всего года. То есть стандартный отпуск в 28 дней лучше разбить по семь дней на четыре сезона», – сказала Шестова.



По ее словам, даже путешествие в выходные может помочь восстановиться после рабочего стресса. При этом лучше планировать короткие поездки с друзьями, семьей, в том числе с детьми – позитивных эмоций будет больше.

В целом, отмечает эксперт, хорошим отдыхом считается любая смена деятельности, в том числе спорт, прогулки на свежем воздухе, общение с животными.