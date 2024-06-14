Россиянки назвали привлекательные качества в мужчинах

Каждая десятая женщина считает сексуальным, когда мужчина читает книги. С ними согласились 12% молодых людей, по мнению которых читающая девушка более привлекательна, чем та, которая не любит литературу. Об этом «Газете.Ru» рассказали дейтинг-сервис Mamba и литературная платформа «Литнет», которые опросили 5002 жителей России.

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Согласно результатам исследования, 67% женщин так или иначе смотрят на то, читает ли их потенциальный партнер или нет. Чуть больше половины мужчин также обращают на это внимание. А треть девушек и 21% молодых людей заявили, что не будут встречаться с теми, кто не любит читать книги.

Более 71% женщин интересуются литературными пристрастиями потенциального возлюбленного. Что касается мужчин, то они меньше обращают внимание на предпочтения спутницы. При этом около 70% молодых людей признались, что их можно впечатлить тем, какие книги выбирает потенциальная партнерша.

По результатам опроса, женщины и мужчины одинаково хорошо реагируют на любовь человека к двум произведениям: «Войне и миру» Льва Николаевича Толстого и «Преступлению и наказанию» Федора Михайловича Достоевского. 20% девушек впечатлило бы, если бы молодой человек положительно отозвался о книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грэя. Каждая десятая оценила бы того, кому нравится серия романов «Пятьдесят оттенков серого».

Мужчин, в свою очередь, впечатлили бы женщины, которые любят «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (16%), «Властелина колец» Джона Толкина (14%) и серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина (13%).

Эксперты отметили, что литературные предпочтения у молодых людей и девушек в целом довольно сильно разнятся. Почти трети женщин нравится психология, 28% — русская классика, а 18% — детективы. Девушки чаще мужчин читают любовные романы, эротику, литературу об эзотерике и об успешных предпринимателях.

Поклонников русской классики среди молодых людей столько же, сколько и среди женщин. Кроме этого, мужчины любят читать фантастику (23%), научную литературу (16%) и зарубежную классику (15%).

Специалисты также рассказали, что более чем 30% опрошенных мужчин считают, что начитанность — показатель образованности и ума женщин. По мнению четверти россиян, любовь к литературе сигнализирует о том, что у девушки широкий кругозор.