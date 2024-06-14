Певица Слава рассказала о влиянии пластической операции на психику

Российская певица Слава рассказала, что впала в депрессию после неудачной пластики у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Ее слова приводит Пятый канал.

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«Это такая неприятная история. Я не могу о ней говорить, честно. Мне нервную систему подорвало очень сильно это все и здоровье», — заявила артистка.



После публикаций снимков с результатами пластической операции на певицу обрушилась критика. Сам Хайдаров и певец Филипп Киркоров винили исполнительницу в том, что она якобы не соблюдала рекомендации медика и злоупотребляла спиртным. Звезда, в свою очередь, заверила, что может иногда выпить, однако к медицинским вопросам подходит с особой серьезностью.

«Я могу выпить в любой момент, когда мне этого хочется. Я ничего плохого в этот момент никому не делаю. Но когда у меня происходит серьезный момент в моей жизни, как, предположим, операция, то тогда я выполняю все условия, о которых говорит мне доктор», — уточнила Слава.



На фоне стресса артистка перестала следить за рационом и набрала лишний вес, но через некоторое время осознала, что так больше продолжаться не может, обратилась к другому специалисту и начала заниматься спортом.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Слава получает за корпоратив 3 млн рублей.