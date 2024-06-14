Что такое ревность и как ее победить

Согласно определению специалиста, ревность является чувством страха, связанным с угрозой потерять другого человека или полноценные отношения. Она провоцирует контроль, давление и негативные эмоции по отношению к близким.

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Причем она сказывается и на физическом самочувствии. Дело в том, что ревность способна подключать обиду, гнев, страх и неуверенность, которые, в свою очередь, запускают перенапряжение, учащенное сердцебиение и головную боль.

Белобородова назвала причины возникновения ревности. Во-первых, это неуверенность в себе. Человек считает себя, возможно, даже на бессознательном уровне, недостаточно хорошим и подходящим партнером. У него закрадывается мысль, что кто угодно может оказаться лучше него. Отсюда появляется и боязнь быть отвергнутым.

Во-вторых, к ревности приводят постоянные недопонимания, недоверие и отсутствие полноценной информации.

А в-третьих, влияет негативный опыт в прошлом, из-за которого человек вынужден проявлять большую осторожность, сюда же относятся психологические травмы.

Также эксперт выделяет привычную модель поведения. Например, если человек с самого детства жил в семье, где родители регулярно проявляли исключительно ревностное поведение, то и он будет следовать этому же принципу, потому что не умеет иначе.

Эксперт подчеркивает, что ревность - совсем не то чувство, которому нужно радоваться или гордиться. Некоторые уверены, что она - признак любви, ведь если партнер проверяет, кто и как одет, с кем видится и общается, значит - это высокий уровень заботы. Однако это не так. Ревность была и остается негативным состоянием, опасным для отношений. Она приводит к недоверию, раздражению, конфликтам и в конечном итоге вызывает отдаление.

Психолог уверена, что бороться с этим чувством можно и нужно. Необходимо заняться самооценкой, проработкой прошлых травм и триггеров, а также медленно, но верно учиться доверять своему партнеру, сообщает Тульская служба новостей.

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