Работа на износ: психологи рассказали, как распознать и предотвратить трудоголизм

Ваши дни проходят в бесконечном рабочем марафоне, оставляя мало времени для отдыха и личных дел? Возможно, вы стали трудоголиком. Ведущие эксперты в области психологии и коучинга объясняют, как распознать тревожные сигналы трудоголизма и что делать, чтобы восстановить баланс между работой и личной жизнью.

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Трудоголизм – это не просто приверженность к работе, это настоящая зависимость, которая может разрушить жизнь человека. В отличие от людей, которые просто любят свою работу, трудоголики готовы жертвовать всем ради своих профессиональных обязанностей. Ведущие эксперты в области психологии рассказали Inc-News, как распознать опасные симптомы трудоголизма и вернуть баланс в свою жизнь.

Как понять, что человек стал трудоголиком, а не просто любит свою работу?

Ольга Кремнева, международный сертифицированный бизнес-коуч предпринимателей, executive-коуч, личный коуч миллионеров, эксперт в области финансового и личностного роста, отмечает, трудоголизм часто является убеганием от реальности и проблем в других сферах жизни. Чтобы понять, являетесь ли вы трудоголиком, нужно задать себе вопрос: "Сколько времени я уделяю различным важным сферам жизни - отношениям, саморазвитию, хобби, семье, отдыху и др.?" Если работа занимает слишком большое место, и другие сферы страдают, это первый признак трудоголизма.

"Важно отметить, что быть трудоголиком и работать 24/7 часто является синонимом неэффективности, – рассказывает она, – Закон Парето гласит: 20% действий дают 80% результата. Часто человек нарушает это правило, и большую часть времени тратит на суету, хаос и выполнение ненужных задач."



Андрей Гуляев, альтернативный психолог, мастер глубокой психологии, создатель Академии Ресурсных состояний, президент общественной организации "Путь красоты", добавляет:

"Психика человека устроена таким образом, что ему необходима самореализация во всех контекстах. У всех нас, на самом деле, есть лишь три задачи: избавиться от страхов, наладить отношения и достигнуть каких-то своих целей. Если реализация во всех этих контекстах наступает, то человек становится счастливым. Однако если мы говорим о трудоголиках, то это всегда вопрос зависимости: человек сбегает из ситуации неудовлетворенности в какой-то из сфер своей жизни и начинает удовлетворять свои потребности в другой ее части."



Кира Бахтина, КПТ-терапевт и эксперт онлайн-школы психологических профессий "Психодемия", подчеркивает, что трудоголизм – это одна из самых социально одобряемых зависимостей.

"Труд без сомнений приносит пользу человеку: делает жизнь осмысленной, структурированной, позволяет совершенствовать свои навыки и обогащаться как материально, так и социально. Но трудоголизм – это излишняя опора на работу и восприятие ее как единственного ресурса в жизни, что приводит к игнорированию других важных сфер."



Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у трудоголиков со временем?

Трудоголики часто не уделяют должного внимания своему здоровью. Они не находят времени на занятия спортом и правильное питание, работая на износ. Ольга Кремнева объясняет:

"Представьте, что вы купили автомобиль и начинаете его использовать на износ: гонять, резко тормозить и т.д. При этом вы не проводите для него техобслуживание. Что будет с этим автомобилем через два года? А наш организм ещё более хрупкая субстанция! Трудоголик не отдыхает, не заботится о себе. И это, как правило, может приводить к самым ужасным последствиям."



Помимо физического истощения, трудоголизм может привести к психологическим проблемам – тревожности, паническим атакам и страхам. Нервная система перегружается, что может привести к серьезным нарушениям. Ольга Кремнева приводит пример:

"Однажды Оскар Хартман, известный предприниматель, поехал с семьей на отдых и во время купания в бассейне его тело просто отключилось из-за перегрузки нервной системы. Если бы не спасатели, он бы утонул."



Андрей Гуляев также делится интересным случаем из своей практики:

"Один раз ко мне обратилась женщина с жалобами на боли в левой груди. Согласно доктору Хамеру, боли в этой области сигнализируют о проблемах с ребенком. Я спросил у пациентки о ее ситуации в данной сфере. Женщина ответила, что детей у нее нет, но одновременно ее детищем был ее бизнес, который переживал тогда не лучшие времена и доставлял ей массу переживаний. Если делать из бизнеса семейную систему, то разрушение бизнеса может повести за собой нашу болезнь и даже смерть."



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Что заставляет людей становиться трудоголиками в наше время?

Причин трудоголизма множество. Это и культ работы, пришедший из Советского Союза, и избегание других сфер жизни, и желание доказать свою значимость или преодолеть трудности. Ольга Кремнева выделяет следующие причины:

Культ работы: идея, что чем больше работаешь, тем больше заработаешь, укоренилась у целого поколения;

идея, что чем больше работаешь, тем больше заработаешь, укоренилась у целого поколения; Избегание других сфер жизни: люди часто избегают отношений или других важных сфер, боясь неудач или чувствуя себя недостойными;

люди часто избегают отношений или других важных сфер, боясь неудач или чувствуя себя недостойными; Жизненные стратегии: доказательство своей значимости или преодоление трудностей становятся жизненными стратегиями, которые ведут к трудоголизму.

Кира Бахтина также объясняет:

"В детстве будущим трудоголикам часто запрещают отдыхать. Родители пристыжают их за бездействие, что формирует у ребенка постоянную необходимость занимать себя, чтобы не стать объектом критики. Также могут повлиять личностные особенности, такие как склонность к перфекционизму, потребность в контроле и желание доминировать."



Андрей Гуляев добавляет:

"Трудоголик – это чаще всего человек, у которого на личном фронте не ладится. Например, есть нереализованные потребности в материнстве, отцовстве, партнерстве, но он переходит в состояние удовлетворенности на работе. Бывает и так, что человек переносит свою семейную систему на работу. Например, в детстве отец или мать не хвалили ребенка, и теперь ему взрослому нужна похвала руководителя – так он пытается бессознательно завершить процессы из своего детства."



Андрей Гуляев отмечает, что осознание проблемы трудоголизма недостаточно. Просто перестать быть трудоголиком не получится, для этого необходима длительная терапия, чтобы выявить и проработать травмы из прошлого, которые лежат в основе этой зависимости.

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Советы экспертов для предотвращения и лечения трудоголизма

Предотвращение и лечение трудоголизма требуют комплексного подхода. Ольга Кремнева рекомендует:

Запланировать отдых: минимум один выходной в неделю и отдых в течение рабочего дня;

минимум один выходной в неделю и отдых в течение рабочего дня; Оцифровать цели и текущее состояние: понять, к чему стремишься и что есть сейчас;

понять, к чему стремишься и что есть сейчас; Определить страхи и скрытые выгоды трудоголизма: понять, чего ты боишься и почему выгодно "зашиваться" в работе;

понять, чего ты боишься и почему выгодно "зашиваться" в работе; Разделить работу и другие сферы в жизни: важно понимать, что освобождение от работы не обязательно ведет к необходимости заниматься другими сферами;

важно понимать, что освобождение от работы не обязательно ведет к необходимости заниматься другими сферами; Использовать стратегию "Маленьких Шагов": постепенно увеличивать шаги, чтобы достичь желаемых результатов в жизни;

постепенно увеличивать шаги, чтобы достичь желаемых результатов в жизни; Запланировать в календаре время для важных сфер жизни: вписать задачи в ежедневник, чтобы они были выполнены.

Важно помнить: если другие сферы страдают, они тянут за собой вниз и работу, ради которой вы ими пренебрегаете, - предупреждает она.

Кира Бахтина добавляет:

"Укрепление других сфер жизни человека помимо работы – это долгий путь с препятствиями, но он выполним при желании самого человека и наличии поддерживающих людей. 'Закодировать' от работы нельзя, но можно постепенно менять фокус внимания."



Что могут сделать работодатели, чтобы помочь сотрудникам избежать трудоголизма?

Мастер глубокой психологии, создатель Академии Ресурсных состояний Андрей Гуляев подчеркивает, что трудоголизм часто сопровождается перфекционизмом и стремлением к достижениям. Такие сотрудники могут быть очень удобны для работодателей, особенно на исполнительских позициях. Однако, если работники не будут регулярно и качественно отдыхать, то их ожидает выгорание:

"Обычно это случается в среднем через 7 лет, хотя, конечно, одни люди обладают большим запасом прочности, а другие меньшим."



Поэтому работодателям для поддержания продуктивности и предотвращения выгорания важно помогать своим сотрудникам избегать трудоголизма.

Международный сертифицированный бизнес-коуч Ольга Кремнева рекомендует работодателям создавать индивидуальные планы развития, в которых должны учитываться не только рабочие цели, но и регулярный отдых - выходные, отпуск, перерыв в течение дня.

По мнению Ольги Кремневой, такие меры помогут сотрудникам поддерживать баланс между работой и личной жизнью, что повысит их общую эффективность и удовлетворенность. Благодаря этому сотрудники будут более энергичными, смогут чаще генерировать новые идеи и достигать больших результатов, одновременно улучшая качество своей жизни в различных важных для них сферах.

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Заключение

Трудоголизм – это не просто любовь к работе, а серьезная зависимость. Осознание и принятие этой проблемы, а также применение эффективных мер по ее предотвращению, помогут сохранить баланс, ведь гармония между работой и личной жизнью – ключ к здоровью, счастью и профессиональному росту.