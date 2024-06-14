Хобби для предпринимателя: каприз или необходимость

Хобби нередко воспринимается как нечто несерьезное, многие называют его пустой тратой времени.

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Однако на практике это – важный инструмент для поднятия личной эффективности. Почему, и как выбрать хобби деловым людям – рассказала к.э.н. Наталья Пахалева, коуч PCC ICF и бизнес-ментор.

Какое значение хобби имеет в жизни человека

Хобби – отдельная сфера жизни, в которой люди чаще всего находятся в роли подростка: они увлечены, горят энтузиазмом, делают то, что им по душе. Другими словами, хобби – это способ перезарядиться и получить удовольствие. Для предпринимателя или руководителя это особенно важно: умение брать на себя риски, быстро принимать решения, вникать в детали, управлять командой и сочетать аналитическое мышление с интуицией – весьма энергозатратные процессы, которые требуют постоянной подзарядки.

Чем хобби полезно для улучшения профессиональных навыков предпринимателя

Бизнес-тренинги и тимбилдинг неслучайно выстраиваются в игровом формате: когда человек находится в расслабленном состоянии, его реакции на мини-стрессовые ситуации наиболее показательны для анализа деловых качеств. Так можно увидеть слабые и сильные стороны его подхода к делу.

«Например, топ-менеджмент многих компаний играет в гольф, нередко устраивает турниры. В данной игре проявляется очень много личностных особенностей индивидуума, потому что в ней есть стратегия, а также видно, как человек общается, двигается, проживает проигрыш или победу, спешит ли нанести удар, либо все взвешивает. Через это становится понятен его подход к бизнесу», – поясняет ментор Наталья Пахалева.



C хобби все аналогично – по тому, как именно человек реализует свое увлечение, можно выявить качества, которые мешают ему или, напротив, являются сильными сторонами. Понаблюдав за собственным поведением во время занятия хобби, мы лучше понимаем себя и можем проработать тонкие места. К примеру, вспыльчивость, поспешность или снисходительное отношение к риску.

Неочевидные плюсы наличия хобби у деловых людей

Хобби помогает справляться со стрессом и улучшает психологическое благополучие человека – когда мы полностью отвлечены от рутины и не находимся в обычных процессах, когда мы отвлечены, то переживаем так называемый «мозговой дефолт», отметила коуч Наталья Пахалева. Это позволяет перезагрузить мышление и расширить его возможности.

«Также для деловых людей, особенно топ-менеджеров, очень важно получать заряд удовольствия. Он помогает избежать выгорания, зарядиться энергией. Кроме того, хобби – это возможность вырваться из цейтнота и разрешить себе пойти навстречу своим желаниям без учета гонки за лидерство и признание. И, конечно, не стоит забывать о нетворкинге – общее с партнером хобби позволяет упрочить сотрудничество, а организация тех же корпоративных турниров – наладить новые социальные связи», – рассказала Наталья Пахалева, коуч и ментор.



Как предпринимателю выбрать хобби

Если при выборе хобби возникают сложности, ментор Наталья Пахалева рекомендует вспомнить, что именно вы хотели сделать в детстве, но по каким-либо причинам не могли. Например, в семье это было не принято, или же не хватало средств на покупку, допустим, музыкального инструмента. Реализация детской мечты станет отличной поддержкой во взрослом возрасте.

В остальных случаях можно попробовать разные подходящие по характеру хобби и остановится на том, что вызвало наибольший отклик. А также посмотреть, чем занимается ваше окружение – вполне возможно, что среди увлечений этих людей есть то, что придется по душе и вам. А знакомый, на первых порах, станет отличным проводником в мир новой деятельности.

Почему некоторым трудно найти хобби?

Основной блок здесь – то, что хобби многие воспринимают как вид деятельности, подразумевающий определенный результат, сообщила коуч Наталья Пахалева. Ментор пояснила, что на деле это не так: просто сидеть на берегу пруда в парке – тоже хобби. Не стоит стесняться своих желаний, хобби – это про удовольствие, а не про производительность.