Как избежать семейных конфликтов

В наше время семейные конфликты становятся все более распространенными. По мнению Марии Суворовой, детского и семейного психолога, автора методических пособий и создателя детской психологической игры «Ступеньки», ключевым моментом в их разрешении является эффективное общение и взаимопонимание.

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Эксперт отметила, что важно уметь обсуждать чувства и эмоции, внимательно слушать друг друга.

Контроль над эмоциями в критические моменты также имеет значение. Важно уметь делать паузу, проводить глубокий вдох, совершать короткую прогулку или просто находить несколько минут тишины, чтобы снизить уровень стресса. Решение всех проблем сразу не является целесообразным, поэтому лучше спланировать время для обсуждения, когда все могут спокойно пообщаться.

Суворова также подчеркнула, что компромиссы и сотрудничество являются основой здоровых отношений. Она посоветовала быть готовым искать решения, которые устроят всех, и призывает также уделять внимание заботе о себе, поскольку физическое и эмоциональное здоровье помогают лучше справляться с напряжением.

Эксперт также отметила, что личные границы представляют собой эффективный способ проявления заботы о себе в ситуациях, когда разговор начинает подавлять.

При возникновении частых конфликтов Мария Суворова рекомендует обратиться к профессиональному психологу, который поможет разработать стратегии решения проблем. Она призывает фокусироваться на позитиве, делать комплименты и выражать благодарность окружающим.

— Семейные традиции, общие увлечения в паре, совместные игры с детьми укрепляют фундамент семьи, помогают избежать напряжения и дальнейшего непонимания. Обратите внимание на существующие игры для всей семьи, используйте этот волшебный инструмент, — заключила Суворова в интервью РИАМО.



По словам Суворовой, каждый конфликт представляет собой возможность для изучения чего-то нового и укрепления отношений. Она заключает, что гармония в семье требует времени, терпения и взаимного уважения.

Также главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы Анна Портнова рассказала, что детская агрессия может появиться в любом коллективе по совершенно разным причинам, главной из которых является семейное благополучие.