Как подружиться со свекровью

Психолог рассказала о простых способах завоевать ее симпатию

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Вместе с мужчиной в жизни женщины часто появляется и его мама. И отношения с ней бывает наладить ой как не просто.

«Не существует „правильного“ способа подружиться со свекровью. Вы можете с самого начала найти общий язык, а можете обнаружить, что не получилось наладить контакт и хотя бы минимальный уровень взаимной симпатии. Это нормально. Вам не нужно привязываться друг к другу, но всегда есть возможность сблизиться со свекровью и сделать ваши отношения хоть как-то приемлемыми. Это полезно для всех — и для ее сына (и вашего мужа) в первую очередь», — объясняет психолог Радмила Бакирова.



К счастью, существует множество способов сблизиться с ней: некоторые из них направлены на укрепление эмоциональной близости, а другие — на качественное проведение времени вместе.

Готовить вместе

Предложение помощи на кухне — всегда хороший способ создать теплый контакт. В следующий раз, когда вы будете в гостях, попробуйте помочь ей приготовить еду. Если нет, присмотритесь к другим способам помочь — может быть, ей нужна помощь в садоводстве или присмотр за младшими членами семьи. Просто ищите способ, которым вы можете помочь.

Попросите свекровь научить вас готовить блюдо по рецепту, который передается из поколения в поколение или который она готовила, когда ваш партнер рос. Даже если вы работаете сто лет шеф-поваром в мишленовском ресторане, просто внимательно послушайте ее фирменный рецепт какого-нибудь салата из огурцов. Даже если вы миллион раз слышали от мужа, что он терпеть его не может и вообще это травма его детства. Просто стойте и слушайте, кивая головой и делая благожелательное лицо. Вам не сложно (ну правда!), а человеку, может, приятно.

Задайте ей вопросы о ее жизни

«Это может показаться простым и банальным, но это так важно. Часто мы воспринимаем семью партнера только как продолжение его семьи и не обращаем внимания на то, что у них своя жизнь, история и увлечения. Поэтому попробуйте расспросить свекровь побольше о себе. Ведет ли она собственный бизнес, выросла в интересном месте или имеет интересные и необычные хобби, постарайтесь мягко расспросить ее», — советует Радмила.



Запланируйте день спа вместе

Если ваша свекровь любит побаловать себя, то день в спа-салоне — это еще одна возможность сблизиться, которая не обязательно должна включать в себя много эмоционального общения. Закажите маникюр или массаж (или и то, и другое). Каждый чувствует себя лучше, когда расслаблен, поэтому вы можете обнаружить, что разговор идет легче, чем вы думаете.

Попросите у нее совета

Еще один отличный способ установить связь — показать себя уязвимой.

«Нет, вовсе не нужно устраивать душевный стриптиз и рассказывать обо всех своих самых больших страхах, но просто попросить совета может помочь завязать отношения», — подчеркивает психолог.



Это покажет, что вы уважаете ее мнение, цените ее советы. Будь то просьба о рецепте блинов или вопрос о том, как экологично и быстро разобраться с муравьями в кухне — это хорошее начало диалога.

Примите участие в одном из ее хобби

«Гончарное дело, йога, садоводство, скалолазание: неважно, чем именно интересуется эта дама, но проявление интереса к увлечениям свекрови может стать действительно хорошим миротворческим предложением. Если свекровь — человек замкнутый или вы чувствуете, что она предпочитает одиночные занятия, лучше воздержаться, но если она не прочь найти партнера, предложите ей составить ей компанию», — предлагает Радмила.



Прогулка

Хорошая прогулка и свежий воздух помогают завязать разговор — может быть, потому, что многие из нас лучше всего думают, когда двигаются, или же просто прогулка дает нам легкий заряд эндорфинов.

Отправляясь в подобный поход по городу (или по близлежащему лесу, если вы на даче), вы не должны испытывать напряжения: «Мы делаем это, потому что нам нужно сблизиться». Вместо этого просто воспользуйтесь возможностью в подходящее время (и в подходящую погоду) и задайте несколько общих вопросов, чтобы начать сближение.

В общем, ничего сложного: не нужно включать «прелесть, какую дурочку» и ловить каждое слово, лишь бы понравиться маме мужа. В идеале стоит искренне захотеть подружиться с ней — и, знаете, история знает примеры, когда даже после развода с мамой бывшего мужа отношения остаются теплыми и сердечными. Правда-правда!