Пять причин, почему разрушительны свободные отношения

Идею свободных отношений нельзя назвать классической. Все же многим трудно принять тот факт, что кроме них в паре могут появляться другие люди, кроме того, без полного доверия невозможно построить долгосрочный союз. Мы поговорили с Ольгой Антиповой, практическим психологом, которая рассказала нам, почему не стоит спешить соглашаться с партнером, который предлагает подобный формат отношений.

Какие условия необходимы для комфортных отношений

Ключевые моменты, которые всегда учитываются в паре — доверие, открытость, безопасность и близость как на физическом, так и психологическом уровне. Партнеры могут в любой момент обсудить сложности в отношениях, обменяться мыслями без страха осуждения, быть уверенными, что партнер не перейдет установленные границы.

Что такое свободные отношения

Довольно часто формат friends with benefits выбирают люди, которые недавно вышли из долгосрочных отношений и на данный момент не рассматривают варианты поиска партнера для серьезного развития. В данном случае формат свободных отношений для них идеален. Но здесь есть свои опасности. Ольга: «Реально в свободных отношениях счастливы лишь те, кто полностью независим эмоционально. Индивидуальные особенности этих людей таковы, что им действительно не нужен кто-то другой, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно».

Не так уж и много случаев, когда партнеры действительно счастливы при отсутствии ответственности со стороны каждого в паре.

Причины, из-за которых свободные отношения наносят травму

Круг общения

Выбирая свободные отношения, нужно осознавать, что придется невозмутимо принимать многие вещи. Например, партнер может показаться на публике с другой или другим, а такие приятные вещи как романтические прогулки, походы в кино и букеты цветов будут доставаться не только вам. Общие друзья, знакомые, коллеги могут видеть вас с кем-то еще и не только сообщать об этом, но и высказывать свое мнение по этому вопросу. К тому же, необходимо регулярно заботиться о здоровье и гигиене, проговаривая этот вопрос с партнером. Не каждый готов к такому ежедневному напряжению.

Дружба тут же заканчивается

Вступая в свободные отношения, которым предшествовал период дружбы, нужно понимать, что снова стать друзьями будет не так-то просто, поэтому лучше заранее обговорить все варианты развития событий, ведь потеря друга может переноситься очень болезненно.

Привязанность

Все мы живые люди, а значит физический контакт в долгосрочной перспективе не проходит без эмоциональной близости. Возможно, что один из партнеров начнет чувствовать что-то большее: появляется ревность, которая уж точно будет негативно сказываться на психике.

Короткий срок отношений

По статистике, свободные отношения заканчиваются довольно быстро. Срок, как правило, составляет три-четыре месяца. Далее пары расходятся либо из-за взаимных упреков, либо просто в поиске новых приключений.

Иллюзии

Порой один из партнеров может надеяться, что со временем отсутствие обязательств породит обязательства. Если выбор свободных отношений — это попытка спасти разрушенные партнерские отношения, лучше обратится к психологу. Когда человек эмоционально нестабилен, такие отношения могут привести к окончательной потере внутренней опоры.