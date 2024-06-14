Правила осознанного шопинга помогут сэкономить деньги

Интегративный психолог Лидия Вебер предупредила, что некоторые люди могут совершать покупки под действием эмоций, мешающих сделать рациональный выбор.

Шопинг может стимулировать выработку дофамина — гормона удовольствия, а также повышать самооценку и снижать уровень стресса, но при этом существует риск увлечься и потратить слишком много, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Психолог посоветовала подходить к совершению покупок осознанно: планировать шопинг заранее, составлять списки, ограничивать бюджет и не покупать ненужные вещи.

«Избегайте шопинга в плохом настроении: если чувствуете себя плохо, лучше отложить покупки. Вместо этого прогуляйтесь в парке или займитесь любимым хобби», — добавила Вебер.



Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.