Психолог: верующие люди счастливее «простых смертных»

«Смысл» позволяет человеку чувствовать себя «полноценным и наполненным». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Для счастья необходимо не только лишь решить свои базовые проблемы и иметь семью. Очень полезна для счастья другая альтернативная логика, ближе к религиозности — это история про смыслы, про содержание, про реализацию смыслов, про движение к богу, потому что люди, которые по-настоящему верят, они гораздо счастливее нас, простых смертных. Они гораздо меньше бегают за всеми телефонами и всей этой глупостью и ересью. Фома Аквинский говорил, что в служении богу, следованию за богом гораздо больше счастья, и я с этим абсолютно соглашусь. Это жизнь, наполненная смыслом; жизнь, наполненная очень глубокими переживаниями или же смыслами своей жизнедеятельности. Когда ты придумала себе миссию, а ты всегда её придумываешь. Всё, что говорил товарищ Франкл про человека в поиске смыслов, он всегда подчёркивал, что в поисках смысла мы можем придумать себе любой смысл и идти за ним — это делает нас более полноценными, наполненными, целостными в психологическом смысле».



Ранее психолог объяснила тягу к экстриму «бессознательными суицидальными наклонностями». У ищущих риск людей нарушены «настройки самосохранения». Они неосознанно притягивают ситуации, которые могут их «убить», — занимаются опасными видами спорта или посещают аттракционы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.