Семь признаков людей с высоким эмоциональным интеллектом

Эмоциональный интеллект — это в первую очередь способность распознавать эмоции как свои, так и других людей. Следующие 7 признаков помогут вычислить людей с развитым эмоциональным интеллектом среди вашего окружения. А может быть — все это про вас?

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Эффективное общение

Люди с высоким эмоциональным интеллектом умеют «читать» других людей и хорошо чувствуют обстановку. Они не только улавливают невербальные сигналы собеседников, но и сами непринужденно говорят на языке тела. А потому их слова и действия обычно доходят до адресата. Природный самоконтроль помогает им вести самые сложные переговоры и добиваться если не абсолютной победы, то взаимовыгодного компромисса в любой ситуации.

Лояльность к критике

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Их не сбить с толку хлесткими замечаниями — они достаточно уравновешенны и самосознательны, чтобы любую критику воспринимать с образцовым хладнокровием. Особенно ценят люди с развитым эмоциональным интеллектом конструктивные рекомендации. Умение признавать свои ошибки позволяет им самосовершенствоваться и работать над своими слабыми местами изо дня в день.

Приверженность распорядку дня

Усталость словно противоречит их внутренней природе — самоконтроль начинается с хорошего отдыха. Люди с высоким эмоциональным интеллектом прислушиваются не только к другим, но и к естественному ритму своего организма. Их главное лекарство от бессонницы — строгий режим работы и отдыха, которому они, как правило, с удовольствием следуют.

Границы

Обладатели высокого эмоционального интеллекта не спешат соглашаться на что попало — они четко осознают свои возможности и устанавливают границы, чтобы защитить свой покой. Они редко работают на износ, зарабатывая выгорание, — их личные границы прочерчены на безопасном для психики уровне, что позволяет блестяще справляться с задачами, которые они решились на себя взять в спокойном темпе.

Поиск личных встреч

В полную силу магия эмпатии работает именно при личном общении, поэтому обладатели этой суперспособности интуитивно тянутся к оптимальному для себя формату общения — живому. Они не созданы для того, чтобы коротать время в одиночестве — общения с глазу на глаз в большей степени приносит им удовлетворение от коммуникации и приводит к выбросу дофамина и серотонина.

Умеренные тренировки

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Высокий эмоциональный интеллект позволяет его обладателям держаться золотой середины, в том числе в вопросе физических нагрузок. Они вряд ли переусердствуют на тренировке и не станут принимать вызовы без желания. Их физической активности достаточно для поддержания здоровья без зависимости от своих упражнений. Азарт в спорте таким личностям неведом.

Любопытство

Они любят узнавать о других, новых для себя способах мышления — свежие идеи и концепции приводят их в восторг, даже если об этом сложно судить по внешним проявлениям. Конкретные, вдумчивые вопросы и умение активно слушать — отличительная черта людей с развитым эмоциональным интеллектом. А кроме того — искреннее любопытство к другим людям и жажда знаний.