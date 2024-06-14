Психолог: раздельный отдых укрепляет брак

Лето — время отпусков, и многие пары мечтают провести две недели отдыха на пляже вместе. Однако некоторые предпочитают отдыхать по отдельности. Психолог Мария Мясникова поделилась своим мнением о плюсах и минусах раздельного отпуска.

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По словам эксперта, отдельный отпуск может приносить новизну в отношения и укреплять связь между супругами, позволяя каждому восстановиться от повседневной рутины. Однако такой вид отдыха также может стать причиной дальнейшего отдаления и даже измен в отношениях.

Исследование показывает, что многие россияне предпочитают проводить отпуск отдельно от партнера, часть из них выбирает путешествия с друзьями. Однако есть опасения, что это может привести к конфликтам. Зарубежные данные также указывают на то, что каждая третья немецкая пара расстается после совместного отпуска.

Важно помнить, что решение о совместном или раздельном отпуске должно быть принято обоюдно, учитывая здоровые партнерские отношения и взаимное доверие.