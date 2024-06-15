Психолог посоветовала избегать шопинга в плохом настроении

Люди часто покупают вещи, которые помогают чувствовать себя частью группы, заявила интегративный психолог Лидия Вебер.

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«Но на шоппинг влияет и стресс. В такие моменты хочется побаловать себя чем-то приятным, забывая о стрессе и проблемах. Но будьте осторожны, чтобы не потратить слишком много в порыве эмоций», - сказала психолог в беседе с «Газетой.Ru».



По ее словам, термин «шоппинг» обычно ассоциируется с покупкой одежды, аксессуаров и других потребительских товаров, однако процесс выбора и покупки чего-то более существенного, например, автомобиля, также включает в себя элементы общепринятого шоппинга.

Ранее ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту, отмечает «Радиоточка НСН».