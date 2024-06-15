Рианна рассказала, как справилась с послеродовым выпадением волос

Материнство может быть очень тяжёлым испытанием для волос! Рианна рассказала об одной из реалий послеродовой жизни в новом интервью, опубликованном в среду, и поклонники не могут насытиться её комментариями.

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Певица пообщалась с представителями СМИ на вечеринке по случаю запуска линии Fenty Hair в понедельник и призналась, что о выпадении волос не писали в брошюрах, прежде чем она решилась на материнство.

«Я не ожидала, что это будет происходить волнами. Я думала, что это просто произойдёт и отрастёт», — сказала певица.



Волосы выпали в разных местах головы, но она восприняла этот опыт как возможность изменить свой стиль.

«Я научилась принимать это само по себе. Это заставило меня более творчески подойти к выбору причёски», — добавила звезда.



На мероприятии Рианна уложила волосы в естественные локоны, надела красную кожаную куртку от Khaite в стиле оверсайз, юбку-карандаш и множество украшений с рубинами и бриллиантами. Конечно же, фанаты оценили её искренность и неподдельный оптимизм! К слову о волосах: в четверг Рианна представила новую линию по уходу за волосами Fenty Hair, в которой есть всё: от увлажняющего шампуня ($29) до термозащитного крема для укладки ($28). Какие испытания ни подкинуло ей материнство, мы уверены, что Рири справится с этим со вкусом!