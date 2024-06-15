Француженка назвала главный минус русских мужчин

Путешественница из России побеседовала со знакомой француженкой на тему отношений. Иностранке Габриель понравилась сдержанность и брутальность русских мужчин, однако она назвала и их минусы. По ее мнению, главный недостаток заключается во взглядах на жизнь.

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«Русские мужчины считают, что женщина предназначена для воспитания детей и для дома, как равноправную личность и партнера они вас не воспринимают. Мы расстались с Андреем, потому что он хотел поскорее жениться, чтобы я ему нарожала детей, а я была не готова, потому что еще не реализовалась в жизни, не хотела торопиться», – отметила Габриель.



Она около года встречалась с мужчиной в России. Однако такая семейная жизнь оказалась ей не по душе. На тот момент Габриель было 29 лет, и круглосуточно заниматься бытом не было в ее приоритетах.

«Вот это считаю огромным минусом, не знаю, как вы это терпите», – удивляется иностранка.



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