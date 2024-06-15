Выбор усиливает приятные ощущения от прикосновений

Выбор усилил приятные ощущения от прикосновений
Недавнее исследование ученых показало, что наличие выбора значительно повышает приятность прикосновений. Под руководством Ленки Горман исследование показало, что даже незначительный выбор, например выбор цвета перчатки, может сделать прикосновение более приятным.
Участники оценивали прикосновения как более приятные, если они могли выбрать место или цвет перчатки, которую использовал экспериментатор. Этот феномен связан с системой вознаграждения в мозге, где выбор активирует области, связанные с удовольствием, и увеличивает выброс дофамина.
Исследование, опубликованное в журнале Attention, Perception & Psychophysics, имеет широкое значение, особенно в медицинских учреждениях, где терапевтические прикосновения являются обычным делом.
Предоставление пациентам возможности выбора может «повысить эффективность такого лечения, способствуя улучшению самочувствия и укреплению межличностных отношений», считают ученые.
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