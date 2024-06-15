Как правильно мириться с мамой

На этой неделе в нашей подкаст-студии говорили о том, как матери и дочери понять друг друга.

В новом эпизоде подкаста "Мы такими не были" речь пойдёт об отношениях матери и дочери. Как эти отношения влияют на становление личности, что происходит, когда ребёнок не чувствует себя в безопасности, как психологическое состояние взрослого отражается на детях и как мириться после ссоры с мамой.

В этом сезоне в студии разбирают проблемы подростков - истории реальных людей, сохраняя анонимность героев. В новом выпуске вопрос задаёт 16-летняя Марина: девушка делится, что рада быть дочкой своей матери, однако её обижает, что в состоянии стресса мама становится по отношению к ней грубой и холодной. Успокоившись, мама извиняется, но легче на душе у Марины не становится. Разобраться с проблемой поможет психолог, руководитель Школы "Вверх" для подростков и взрослых Альфия Мячина.

- Примирение - это когда мы обе поплакали, извинились по-честному, сказали, как мы друг друга любим. После конфликта момент примирения всегда более тёплый. Конфликт - это когда мы как бильярдные шары разъехались, а примирение - мы идём друг к другу, открываем душу, показываем друг другу свою уязвимую часть, - говорит Альфия Мячина. - Как мне кажется, Марине хотелось бы, чтобы мама показала больше чувств, потеплее извинялась, чтобы она это примирение выстроила не как военный отчёт, а как разговор двух родных людей.



Подкаст "Мы такими не были" - об особенностях подросткового возраста. О самом сложном и самом интересном периоде жизни человека - подростковом возрасте - говорят журналист Александра Михайловская и психолог, руководитель школы "Вверх" для подростков и взрослых Альфия Мячина. В подкасте подробно разбираются вопросы пубертатного периода: какие страхи одолевают подростков, когда происходит сепарация, что такое агрессия и аутоагрессия в этом возрасте, как помочь ребёнку выбрать профессию и какие навыки полезно развивать подросткам. А самое важное - как детям и взрослым понять и принять друг друга.