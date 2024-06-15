Как понять, любите ли вы своего партнера

Эксперты назвали три главных вопроса, на которые нужно честно ответить, чтобы понять, любите ли вы свою вторую половинку, сообщает издание Psychologies.

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Хорошо ли мне в его компании?

Специалисты утверждают, что с партнером должно быть хорошо, и это не меняется со временем. Речь идет о таких чувствах, как счастье, легкость, радость, когда вы вместе.

Если ответ на этот вопрос отрицательный, то нужно задуматься о чувствах друг к другу.

У нас есть с ним совместное будущее?

Задумайтесь о своих целях и мечтах, но хочет ли того же ваш партнер? Если да, то, значит, любовь не прошла. Если вы хотите достигать всего самостоятельно, то, скорее всего, вы больше не любите свою половинку.

Мне его не хватает?

Тоскуете ли вы по любимому, когда вы в разлуке из-за работы, поездок или иных обстоятельств? Если да, то любовь между вами сохраняется.

Тем не менее, эксперты напоминают, что следует отличать здоровую тоску от эмоциональной зависимости – вы должны чувствовать себя полноценной личностью и без второго человека.