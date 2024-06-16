Психолог объяснил, почему не нужно пытаться изменить партнера

Всем хочется, чтобы рядом был человек, подходящий вам по всем параметрам на сто процентов. Но что делать, если у партнера есть качества, которые вам не нравятся? Стоит ли вообще пытаться изменить любимого человека и при чем тут родовые системы, рассказала «Вечерней Москве» психолог, автор психологических комиксов «Навигатор для родителей» Татьяна Василькова.

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Перевоспитание

Нередко можно встретить вопрос: «Что возможно поменять в своем партнере, а какие вещи менять не стоит?». Важно понимать, что любое желание что-либо поменять в человеке (например, чтобы он не пил, или чтобы больше зарабатывал, или чтобы он не ел так много) — это давление и подавление.

Сама идея женщины что-либо поменять в партнере — это идея перевоспитания. И в этом случае она ему становится уже не партнершей, а мамой. Как дети себя ведут с мамами, когда те наседают? Они протестуют. И если маленький ребенок не может наравне со взрослым выражать свой протест, потому что он зависим от этого взрослого, то взрослый ребенок в виде мужчины будет выражать свой протест вполне активно.

То, на чем женщина обычно фокусируется, на самом деле работает строго в противоположную сторону:

«Не ешь так много» — выражается в том, что человек начинает бояться того, что у него не будет еды, и начинает есть больше;

— выражается в том, что человек начинает бояться того, что у него не будет еды, и начинает есть больше; «Не пей» — человек решает пить тайком;

— человек решает пить тайком; «Зарабатывай больше» — человек начинает думать, что раз его считают бедным, то он и будет оставаться бедным и нести этот крест.

Родовые системы

Когда строят отношения два человека, то на самом деле строят отношения две родовые системы. Это не один человек с его недостатками, которые, как кажется партнеру, он сейчас переделает, и перед ним будет улучшенная версия другого.

На генетическом уровне в человеке заложено очень много информации от его предков. И если у одного партнера есть идея поменять что-то в другом, то тогда, по сути, менять придется не одного человека, а всю его родовую систему. А в этой родовой системе тысячи человек. Возможно ли поменять убеждения, установки, картину мира, которые несла в себе эта родовая система? Конечно, нет. Поэтому сама идея поменять в человеке хоть что-то — бесперспективна и немного абсурдна.

Родовая система — это как страна, в которой живет народ со своими обычаями, культурой, традициями, понятиями, привычками. Один человек не может приехать в другую страну и поменять там полностью весь уклад.

Именно поэтому, когда женщина отчаянно бьется, пытаясь воспитать мужчину, у нее ничего не выходит. И не потому, что мужчина какой-то не такой, а потому, что в его роду было принято не так.

В ситуации, когда человек соглашается делать так, как угодно партнеру, ему приходится вступать в конфликт со всей своей родней. Крайне редко кто-то способен на такое — сделать не то, что принято в роду, по сути, пойти против мамы и папы.

Когда кто-то хочет изменить свою вторую половину, это говорит о том, что он пытается стать родителем для своего партнера. И в этом случае он вступает в конфликт с его биологическими родителями (вы не справились, не очень хорошо воспитали сына или дочку, и я сейчас буду за вас доделывать вашу работу). И тогда это чревато конфликтом с родителями партнера.

Понять и принять

Что же делать в такой ситуации? Здесь работают только две вещи: любить человека на сто процентов таким, какой он есть: не за что-то, а за то, что он есть, просто так. Второе — это показывать личный пример. И тогда партнер автоматически начинает уважать первого и брать с него пример. В этом случае пара начинает двигаться в одну сторону.