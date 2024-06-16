Что такое «хардболлинг» в отношениях и как он поможет найти вам подходящего мужчину

После года свиданий вдруг выясняется, что он, «кажется, не готов к серьезным отношениям»? Избежать романа с подобным печальным финалом вам и поможет «хардболлинг». Этот тренд зародился в Сети около года назад. Завсегдатаи приложений для знакомств называют так «жесткий» подход к озвучиванию целей общения. Так, скажем, это радикальная правда с первого дня романтических отношений и даже на этапе знакомства как минимум во всем, что касается ожиданий друг от друга.

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Чтобы в результате не оказалось, что ваш избранник искал девушку на одну ночь, а вы — будущего отца своих детей, эксперты советуют разведать обстановку не мешкая.

«Жизнь коротка, и если вы знаете, что ищете в партнере, почему бы не сказать об этом прямо, чтобы вы могли двигаться дальше, если другой человек не соответствует основным вашим критериям», — объяснил психотерапевт Даниэль Кеплер в беседе с HuffPost.



Ранее психотерапевт Лия Хюин рассказала что такое «фекстинг» и почему вам стоит заняться им с партнером.