Эксперт по языку тела раскрыл правду об отношениях Уильяма и Кейт Миддлтон

Вчерашнее долгожданное возвращение Кейт Миддлтон взбудоражило весь мир. Пока одни поклонники продолжают серьезно волноваться за состояние здоровья принцессы, другие умиляются ее трогательным отношениям с детьми — и особенно с маленькой Шарлоттой. А вот любители королевских сплетен все внимание сосредоточили на том, как Кейт общалась на публике с супругом. Напомним, что среди слухов о причинах шестимесячного исчезновения Кейт называли не только новости о ее плохом самочувствии, но и измены принца Уильяма.

© Super.ru

Но, кажется, на этот раз хейтеры не получат никакой пищи для сплетен. Эксперт по языку тела раскрыл истинную природу отношений Кейт и Уильяма после романтического момента между супругами на балконе Букингемского дворца.

«Самый трогательный сигнал взаимного одобрения исходил от Уильяма и Кейт, когда их взгляды наконец встретились. В прищуренных глазах принца читалась его внутренняя гордость и возможное облегчение от того, что его прекрасная жена снова стояла рядом с ним, в то время как Кейт, которая к этому моменту заметно расслабилась, ответила широкой, с ямочками на щеках, и очень любящей улыбкой», — рассказала Daily Mail эксперт по языку тела Джуди Джеймс.



Кроме того, как отметил эксперт, Кейт продемонстрировала образцово-показательную стойкость, которая достойна сравнения с безупречным поведением Елизаветы II.

«Язык тела Кейт во время этого первого шага по возвращению стал настоящим мастер-классом на тему "Что значит быть членом королевской семьи". Стоицизм и спокойствие, ни капли драмы или жалости к себе — все в лучших традициях покойной королевы», — добавила Джуди Джеймс.



А вот о Меган Маркл такого сказать точно не получится. Пользователи Сети жестко раскритиковали ее за попытку перетянуть внимание на себя в день первого появления Кейт на публике после онкологического диагноза. Спойлер: способ для этого супруга Гарри выбрала ну очень странный.