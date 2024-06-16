Три книги о любви, которые нужно прочесть после 50

«Любви все возрасты покорны», — писал Александр Пушкин в своем романе в стихах «Евгений Онегин». И конечно, поспорить с великим классиком крайне сложно. «Вечерняя Москва» рассказывает о трех книгах о взрослой любви, открывающихся совершенно по-новому для читателей, которым за 50.

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Как рассказал в беседе с «ВМ» эксперт в области истории литературы Владимир Баранов, у каждого человека свое восприятие любви. В литературе есть немало примеров, когда это чувство объединяло героев в немолодом возрасте.

— Очень рекомендую познакомиться с прекрасным романом французской писательницы Мюриель Барбери «Элегантность ежика». Это произведение понравится не только тем, кто увлечен Францией, но и тем, кто любит русскую классику, так как в книге много отсылок ко Льву Толстому, которого обожает сама Барбери. Но, конечно, основная интрига — это любовная линия между главной героиней — консьержкой Рене — и ее японским соседом Какуро.



Эксперт отметил, что оба персонажа возрастные, а их уважение по отношению друг к другу и преданность просто поражают.

Иоганн Вольфганг фон Гете «Фауст»

Многие при прочтении великого произведения Гете «Фауст» забывают, что главному герою в самом начале повествования уже около 60 лет.

— Но потом мы узнаем, что ведьма помогает ему помолодеть на 30 лет. И он уже молодым отправляется в увлекательное путешествие вместе с Мефистофелем. Отчасти это произведение можно причислить к тем, где главный герой — зрелый мужчина, но ради своих амбиций и страстей готов на великие свершения, в том числе и во имя любви, — сказал эксперт.



Произведение Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» о судьбе прекрасной Скарлетт О’Хары знакомо всем. Хоть героям книги и нет пятидесяти, тем не менее, понять их чувства смогут лишь те, кто обладает большим жизненным опытом.

— Стоит сказать, что в конце второго тома романа Скарлет было 28 лет, а Ретту — 45. Это возраст довольно зрелой любви. Я настоятельно рекомендую прочитать это произведение даже тем, кто смотрел не менее потрясающий фильм с участием Элизабет Тейлор, — подчеркнул эксперт.



Собеседник «ВМ» добавил, что любую книгу, особенно классику, нужно перечитывать каждые десять лет. И каждый раз читатель будет находить нечто новое в уже знакомом тексте, заключил Баранов.