Опрос выявил отношение россиян к служебным романам

Россияне стали более лояльны к служебным романам. О том, что они мешают работе, заявляют только чуть более 40% респондентов. Это выявил опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

Каждый второй работодатель заявил, что ему нет дела до романтических отношений сотрудников. Каждый третий не осуждает романы между начальником и подчиненными. 24% опрошенных считают, что романтические отношения между коллегами никак не сказываются на трудовой деятельности. 8% опрошенных заявили о положительных моментах таких отношений. Те, кто имел опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждали, что романтические отношения положительно влияют на трудовую деятельность или никак не мешают рабочему процессу.

К романам между подчиненными и руководителями 13% респондентов относятся нейтрально. 7% заявили о плюсах подобных отношений. Критикуют их 52% россиян.

В опросе сервиса приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки – 1000 респондентов. Опрос проводился с 15 марта по 2 апреля 2024 года в 128 населенных пунктах России.

Ранее россияне перечислили странные вопросы, которые задавали им на собеседовании при устройстве на работу. Среди них оказались уточнения о знаке зодиака и точном времени рождения. 51% опрошенных сталкивались с необходимостью решить задачи на проверку личностных качеств. 48% россиян отметили, что их спрашивали о семейном положении и наличии детей. С вопросами о внешнем виде сталкивались 41% соискателей.