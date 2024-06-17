Отношения, подобно растениям, требуют постоянного ухода и внимания. Но что делать, если муж перестал проявлять интерес? Психолог, сексотерапевт, соавтор курса для психологов "Сексотерапия", автор книг, включая "Счастливы круглые сутки" Мария Эриль в беседе с "Рамблером" раскрыла возможные причины и предложила практические советы для восстановления гармонии.

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Многолетний опыт парного терапевта помогает увидеть, как среди множества частных моментов проявляются тенденции, общие для большинства. Так, чаще всего в семье первой именно женщина ощущает, что произошло некоторое охлаждение отношений. Обычно такое происходит, когда оба партнера отдалились, но ощущают происходящее они по-разному. Она ощущает нехватку внимания, а он чаще просит оставить его в покое и побыть наедине с собой без претензий и упреков.

В итоге она видит сложности и готова что-то менять, а он в ее эмоциональных потребностях и стремлении воздействовать на отношения видит как раз саму проблему отношений. Получается замкнутый круг, разговоры об отношениях воспринимаются как "пиление", отдаление только усиливается. И в парной терапии, и самостоятельно в стремлении изменить сложившийся порядок вещей следует обратить внимание на определенные моменты.

Воспоминания о начале отношений

Какие у вас были совместные ритуалы? Может быть прогулки или совместный просмотр кино? Если эти вещи на данном этапе утрачены, возможно, их стоит вернуть к всеобщему удовольствию, без какого-то намека на то, что это во имя "спасения отношений".

"Когда я работаю с парами в подобных обстоятельствах, выясняется, что они совершенно не разговаривают на темы, не связанные с бытовыми моментами. Очень важный и в то же время сложный момент — вернуть общение в русло хотя бы дружеского, а не просто функционального. Этому могут помочь, например, обсуждения просмотренного сериала – обмен мнениями, переживаниями, ожиданиями от развития сюжета. Эта тема довольно безопасна, но не создает достаточной близости. Дальше нужно двигаться к обсуждению своих собственных (и партнера) переживаний по поводу жизненных событий, тревог и надежд", — заявила психолог.



Длительное совместное времяпрепровождение

Поездка в отпуск одним, без детей — это лучшее решение. Но это не всегда возможно. Постарайтесь вырваться хотя бы на три дня. Первый день из этого полноценного или мини отпуска уходит обычно на отдых — хорошо поспать, поесть, посидеть в тишине и погулять. А потом можно добавлять общение на важные темы и сексуальную близость.

Иногда мы теряемся перед задачей построения наполненного смыслами общения, поэтому хорошей идеей будет немного подготовиться и составить список тем для обсуждения. Например, смягчить напряжение совместными воспоминаниями: вспомнить медовый месяц, какие-то забавные эпизоды совместной жизни. Задать вопросы о планах партнера, например, карьерных, о мечтах, о путешествиях.

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Сексуальная жизнь

"Как правило, с утратой эмоционального контакта физическая близость тоже становится затруднена. Большая мудрость в паре — уметь разделять обиды и претензии и сексуальную близость. Ничего нет хуже, когда секс становится полем для шантажа и торга. В таком случае пару восстановить крайне сложно. Физическая близость — отличный способ наладить контакт без слов, которые, скорее всего, на этом этапе даются непросто", — подчеркнула эксперт.



Какие-то советы из предложенных будут более актуальны для одних, другие — для других. Важно помнить, что это и многое другое мы инициируем для того, чтобы вернуть тепло и прочный контакт друг с другом. А после этого обязательно появится естественное желание заботиться друг о друге и проводить время совместно.

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