Курортный роман: когда он на пользу душе и телу

Влюбленность, внезапно вспыхнувшая между двумя людьми, еще вчера незнакомыми, во время отпуска, каникул или какой-то короткой поездки мы условно называем курортным романом. Дело не в том, где вы находитесь физически — на реальном курорте или в командировке. Важно другое — в каком душевном состоянии вы пребываете в это время. Насколько привлекательными кажутся вам представители противоположного пола, и в какой степени будоражит воображение мысль о «сексе без обязательств».

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Зажмурьтесь, произнесите словосочетание «курортный роман» и прислушайтесь к ощущениям в теле. Что там? Невыносимая легкость бытия или наоборот — будто захлопнулся капкан и сильная пружина больно ударила в область солнечного сплетения? Какие мысли, ассоциации рождаются в голове?

Это и есть тот маркер, который указывает, к какой категории людей вы относитесь. К тем, кто считает необременительную связь захватывающим приключением, или к тем, кто не откликается на первобытный зов. Все в порядке, если ваши мысли о легких сексуальных связях находятся в гармонии с приятными сигналами тела.

Все в порядке, и когда мысли о романе неодобрительные и чувства в теле тяжелые. Неприятная, но гармония. Внутренний конфликт проявляется в дисгармонии мыслей и чувств. Когда голова одобряет сдержанность и целомудрие, а тело требует оргий.

Почему нас привлекает курортный роман

На отдыхе мы надеваем новые социальные маски. Еще вчера вы, пакуя чемодан, энергично управляли сотрудниками, строителями, детьми и родителями. Сегодня, лежа под полосатым зонтиком, глядя на океанский горизонт и не спеша потягивая третью

«Маргариту», вы уже в маске заслужившей полный релакс. Поэтому дружелюбно киваете и улыбаетесь мужчине в плавках с крокодильчиками, который расположился на соседнем лежаке.

Вы расслаблены, и он тоже, вы оба оставили стресс в городе. Вы ощущаете себя абсолютно свободной, да и он, похоже, тоже. Смотрите, сколько уже между вами общего! Это сближает. Вы для него не Елена Петровна, у которой в подчинении сотня сотрудников, а Леночка. Вы еще ничего о нем не знаете, он — о вас. И та информация, которой вы захотите друг с другом поделиться, тщательно фильтруется. Можно придумать себе новое имя, возраст, место жительства, сферу деятельности и семейное положение. Отношения закручиваются на высоких скоростных оборотах, ведь отпуск имеет свойство быстро заканчиваться.

Вы открыты, беззаботны, чувствительны. Ощущаете полноту жизни. Внутренние струны натягиваются и призывно звенят, сигналят о готовности впустить в жизнь чувственный опыт.

Особенно актуальна такая готовность для тех женщин, которые в повседневной жизни испытывают регулярный стресс, внешнее давление и ощущают себя заложницами обстоятельств. Курортный роман может стать способом почувствовать себя живой, свободной, молодой.

Многие люди не готовы к серьезным отношениям, боятся их, не верят в то, что вообще на это способны, поэтому курортный роман — отдушина. И возможность все же поверить в то, что с вами все в порядке. Вы не лузер и не синий чулок. Вы привлекательны, нравитесь мужчинам. А они нравятся вам.

Для мужчин прелесть необременительного романа кроется в том же — возможности сменить социальную маску, выдохнуть от перманентного напряжения, почувствовать прилив сил от отсутствия обязательств перед всем на свете, побыть в шкуре незнакомого «зверя». На курорте мужчины категории «гамма» (слабый самец) часто пытаются играть роль альфы (лидера) мужской экосистемы. А альфа становится на время бетой, душой компании.

Почему мы говорим: это не для меня

Скепсис, неустойчивая самооценка, тревожность, привычка контроля, ограничивающие установки и убеждения, цели и ожидания — мощный, хорошо смазанный тормоз, который перекрывает саму возможность паровозу лихо катиться под откос.

Приведу обобщенные аргументы тех, кому ближе НЕТ, чем ДА относительно романа. Его краткосрочность, боязнь боли, разочарования, несбывшихся надежд. Тревожность от непредсказуемости — в поведении другого человека, еще чужого, в вариациях развития событий, в неожиданных последствиях. Боязнь столкнуться с чувствами других людей, зайти в сложную для себя область, получить раны.

И даже принимая курортный роман как привлекательный опыт, необходимо осознавать его природу и не ожидать более, чем он может дать. Большинство людей отдает себе отчет, что летнее приключение не повод разрушить уже сложившуюся жизнь.

Часто причиной отказа от радости непродолжительных любовных отношений становится установка: «курортный роман — удел легкомысленных девушек с низкой социальной ответственностью». Если это убеждение ваше, задайте себе вопрос: это так на самом деле?

Как проверить, настроен ли ваш новый партнер на продолжение?

Имеет ли дальше смысл обмениваться номерами телефонов с обещанием встречи? Напомню золотое правило успешной коммуникации — отказ от домысливания, выдачи своих умозаключений за мнение другого и открытые вопросы.

«Как ты любишь прощаться? Уходя по-английски или сказав другому последнее "спасибо и прощай»? (В ответе содержится много информации о паттернах человека.) «Чем планируешь заняться после возвращения домой?» Если вас нет в планах, ну, значит, нет и в голове. «Готов ли ты продолжить отношения?», «Я бы хотела…» (отправляя запрос другому человеку на правдивость, важно и самой проявлять это свойство).

Если возлюбленный сам не заговаривает о возможности новых встреч, на вопросы отвечает чересчур бодро: «Да, конечно, сразу позвоню», или, наоборот, задумчив, его настроение портится, он вдруг вспоминает о проблемах на работе — ловите сигнал о финальной стадии романа. Это нормально. Ведь курортный роман для этого и создан — вспыхнуть, закружить, обогреть, укутать в нежные объятия новизны, пену иллюзий и… закончиться. Оставив теплые воспоминания, от которых спустя полвека ваши глаза будут задорно вспыхивать.

Обсудите свои взгляды на возможность продолжения отношений. Заявите о намерениях. Не стоит забегать на год вперед, достаточно следующей после возвращения недели. Что, если вы живете в разных городах? Как видите возможность встреч? Готовы ли менять жизнь ради цели быть вместе? Поговорите о ценностях, приоритетах. Если партнер мыслит в рамках «ипотека, дети, отпуск раз в году», а ваши мечты простираются за горизонт, то зачем вам в принципе продолжать курортный роман? Может, оставить его на этой высокой ноте?

Помните, что мужчины и женщины имеют разные представления о легкой курортной связи. Мужчины обычно подразумевают буквальный смысл — легко и радостно пообщались, так же легко разбежались. Женщины обычно стремятся к более глубоким и эмоциональным отношениям.

Решив сказать роману ДА, разрешите себе прожить это время радостно, открыто, убрав ожидания и страхи. Решив сказать НЕТ, разрешите себе жить так, как хочется. Продолжать опираться на собственные моральные ценности, бережно относиться к чувствам и эмоциям. Принимать во внимание желания и потребности и отличать ограничения и страхи от голоса разума.