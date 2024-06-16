Нейробиолог объяснил, почему у нас появляются любимые вещи

У каждого из нас есть предпочтения: мы выбираем определённые цвета, вкусы, лица, места и пр. Отчасти это можно объяснить эволюционными принципами. Научно доказано, что человек обычно любит более яркие оттенки, связанные с положительными вещами, такими как небо и вода, и ему не нравятся более тёмные, которые ассоциируются с грязью или болезнью.

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Обычно люди предпочитают географические условия, которые обеспечивают хороший баланс наличия убежища, ресурсов и перспектив (вероятно, потому, что наши предки с большей вероятностью выживали в таких местах). Также мы склонны воспринимать симметричные лица как более красивые, возможно, потому, что они указывают на здоровые гены.

На эти предпочтения также накладывается культурный и личный опыт. К примеру, ещё в детстве нас просят назвать любимый цвет, страну, кинозвезду и т. д.

Определённую роль в выборе любимых вещей играет и лень. В мире так много всего, что было бы слишком утомительно и непрактично постоянно менять свои предпочтения.

Нашему мозгу, кроме того, гораздо проще выбирать из «избранного». Так нам становится легче решить, где заказать ужин, куда поехать в отпуск или какой подкаст послушать.