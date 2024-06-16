Какие болезни вызывает одиночество

Ученые из США выявили, что одиночество может навредить здоровью человека.

Как пишет журнал Health Psychology, что длительное чувство одиночества способно повысить риск сердечных заболеваний на 29%, инсульта — на 32% и деменции (у пожилых) — на 50%.

Кроме того, у таких людей чаще возникает депрессия и другие психические расстройства.

Ученые также установили, что даже ощущение кратковременного одиночества так или иначе влияет на физическое состояние человека.

Оказалось, что у тех, кто испытывал одиночество, проявлялись такие симптомы, как усталость, головные боли и тошнота.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что названы четыре продукта, которые улучшат внешний вид за месяц.