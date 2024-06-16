Стало известно, какие болезни вызывает одиночество
Ученые из США выявили, что одиночество может навредить здоровью человека.
Как пишет журнал Health Psychology, что длительное чувство одиночества способно повысить риск сердечных заболеваний на 29%, инсульта — на 32% и деменции (у пожилых) — на 50%.
Кроме того, у таких людей чаще возникает депрессия и другие психические расстройства.
Ученые также установили, что даже ощущение кратковременного одиночества так или иначе влияет на физическое состояние человека.
Оказалось, что у тех, кто испытывал одиночество, проявлялись такие симптомы, как усталость, головные боли и тошнота.
Ранее «Свободная Пресса» писала, что названы четыре продукта, которые улучшат внешний вид за месяц.