Что вызывает социальную тревогу и как ее преодолеть

Раскрыто, что вызывает социальную тревогу и как её преодолеть
Публичные выступления, разговоры по телефону, знакомства с новыми людьми, приглашение на свидание… Так много людей иррационально напуганы этими безобидными действиями. Сегодня социальная тревожность представляет собой одно из самых распространённых психических расстройств.
Почему же возникает социальная тревожность? Ведь люди — самый общительный вид на свете. И в этом секрет успеха: мы всегда готовы к сотрудничеству с другими в отличие от других животных.
Способность взаимодействовать с другими, понимать, предвидеть и координировать свои действия с ними, доставлять им удовольствие и успокаивать их, даже манипулировать ими посредством обмана — эти качества приводили к успеху в примитивных человеческих обществах. Самые успешные особи размножаются больше, поэтому данные черты характера получили широкое распространение.
Нам в целом нужно гораздо больше умственных способностей, чтобы взаимодействовать с другими людьми, чем чтобы просто быть быстрым или сильным. Именно поэтому наш мозг со временем стал таким мощным.
Наш мозг в целом сильно ориентирован на взаимодействие с другими. На это указывает наличие языка (средства общения), эмпатии, мимики, чувства и вины и смущения. У нас даже есть системы в полосатом теле, прямо в самом центре мозга, которые заставляют испытывать удовольствие и получать вознаграждение, когда мы позитивно взаимодействуем с другими и получаем их одобрение. Так почему же тогда многие бояться социальных взаимодействий?
Отвращение к социальному неприятию и критике со стороны других практически заложено у нас в ДНК. Исследования показывают, что, хотя положительный социальный опыт приводит к неврологическому ощущению вознаграждения, социальное отвержение приводит к активности мозга, похожей на физическую боль. И это не зависит от того, кто именно отвергает: для нас это одинаково больно, как демонстрируют исследования.
Также сложность современного мира состоит в том, что мы постоянно сталкиваемся с риском быть отвергнутыми. Кроме того, даже элементарное человеческое взаимодействие представляет собой когнитивно сложную задачу, которая тоже имеет риски.
В любой конкретной ситуации уровень тревоги, которую мы испытываем, обычно определяется взаимодействием между миндалевидным телом и префронтальной корой. Миндалевидное тело генерирует все эмоции (в основном страх), которые вызывают реакцию тревоги, а префронтальная кора противодействует ей. У большинства людей между ними существует баланс, но у тех, кто страдает тревожным расстройством, этот баланс обычно смещается в сторону миндалевидного тела. В итоге возникает слишком много страха без особой причины.
Визуализирующие исследования показали, что в социально тревожном мозге префронтальная кора гораздо медленнее и слабее реагирует на активность страха в миндалине и подавляет её.
Существует несколько надёжных методов преодоления тревожности. Среди них — осуществление социальных взаимодействий постепенно, взаимодействие с экраном (в Интернете), виртуальная реальность, переоценка связанных с тревожностью эмоций, отказ от алкоголя, установление собственных границ при общении с другими.