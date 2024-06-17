Анатомия успеха: почему достигаторы ставят на кон свои жизни

Казалось бы, о чем тут спорить: успех — это то, ради чего мы все, в большей или меньшей степени, работаем. Не стремясь к успеху, невозможно добиться малейших перемен в делах, да и в глобальном смысле — зачем же трудиться, если не мечтать о великом? Тем не менее психологи и психиатры начали бить тревогу. Племя достигаторов — людей, для которых важен только успех и ничто более, — ширится, а за свое желание быть круче всех эти люди платят порой слишком высокую цену...

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В истории с достигаторами много трудного и противоречивого. Собственно, с этого мы и начали. Если работать, то как? «Просто»? А что значит «просто»? Нормальный человек всегда ставит перед собой некую цель и идет к ней. И радуется, если добивается успеха, это нормально. Но с достигаторами в этом алгоритме происходит некий сбой. Для них перестает быть важным вообще все то, что происходит или существует вокруг. И речь не о том, что формула «вижу цель — не вижу препятствий» сомнительна. Сомнителен тезис: «Нет ничего, кроме успеха».

"Да, это правда: достигаторы нацелены именно на результат, а не на процесс. Для работодателя такие сотрудники очень важны на топовых позициях — они отличаются надежностью, целеустремленностью, дисциплиной, способны вдохновлять своих коллег на улучшение производительности, — считает клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина. — Но есть и обратная сторона достигаторства."



По своей сути такие сотрудники — перфекционисты, которые ставят цели выше всего прочего. В том числе достигаторы требуют придерживаться высоких стандартов не только себя, но и окружающих. За свой успех достигаторы платят временем и энергией — чаще всего они сталкиваются с моральным истощением. Согласно статистике, частые переработки и постоянная тревожность становится катализатором для развития когнитивных нарушений, в том числе деменции. Поэтому важно найти баланс между амбициями и здоровым пониманием собственных возможностей.

А вот Александр Клишев, гендиректор агентства, специализирующегося на медийном продвижении бизнеса, не согласен с этим категорически:

"Достигаторы, ну или результатники, как мы их называем, — ценнейшие люди для любого бизнеса. Это полностью самостоятельные коллеги, которые соревнуются не с коллективом, а сами с собой. Если у вас есть задача «со звез-дочкой», то это определенно их миссия. Как правило, эти люди крайне ориентированы на аналитические показатели, условно они используют конкретные и измеримые величины работы. Для таких людей не так важно чувство власти, как эффективность, поэтому они не рвутся в руководители сами, но довольно успешны и экспертны при назначении на более высокие позиции. Нужны ли бизнесу такие люди? Да, и чем больше, тем лучше. Бизнес имеет четкую миссию и цель, и если они совпадают с личными планами результатников, то это помогает быстрее достигать успеха."



Кажется, все логично. Пытаюсь про себя «стать директором». Да, пожалуй, мне нужны такие сотрудники... Мотивированные, «рвущие постромки», не рассуждающие по поводу и без о выгорании. Или оно все же случается? Выгорание у достигаторов возможно, но выглядит и протекает по-другому, считают некоторые психологи.

"Желание достичь успеха — один из самых сильных мотиваторов. Исследования доказывают, что сейчас успешность как побуждение к действию становится все более сильным мотиватором, — рассказала «ВМ» практикующий психолог, кандидат экономических наук Екатерина Каталина. — Но поймите главное. Люди, подверженные этой склонности, никогда не расслабляются. Достижение успеха для них — не позитивная движущая сила, не окрыляющая мечта, а мучительный страх провала. То есть их достигаторство — постоянная жертва. Это состояние не счастье, как мы привыкли думать, а патология, заставляющая человека сомневаться в себе и своих силах и отнимающая все силы."



Чрезмерная амбициозность, полагает Екатерина, и приводит человека в замкнутый круг выгорания, который со временем раскручивается в нисходящую спираль. То есть кто-то выгорает от, условно говоря, лени, а кто-то — от стремления победить всех и вся.

"А в итоге постоянная тревога, страхи, работа допоздна и отсутствие нормального отдыха загоняют человека в депрессию и приводят к ментальным проблемам... И работодатели, конечно, не против достигаторов, — объясняет Екатерина Каталина, — но только на коротких дистанциях: если человек выгорит и не сможет выполнять свои обязанности, его просто уволят и наймут нового. В долговременной перспективе, конечно, отдают предпочтение людям, умеющим работать в спокойном режиме."



Но тогда все-таки кто они, достигаторы? Индивидуалисты, помощники в командной игре? — Всех людей в зависимости от работы в команде можно разделить на достигаторов и предотвращателей. Давайте по порядку, — разъясняет доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова. — Достигаторы — это люди, ориентированные на продвижение по службе любой ценой (от английского promotion-focused). Они играют, чтобы выиграть. Их главная цель — добиться желаемого. Они стремятся наполнить свою жизнь любовью, восхищением, наградами. Люди этого типа любят перемены и всегда открыты для новых возможностей, легко увлекаются новыми идеями, но так же легко теряют к ним интерес. Они нетерпеливы и полны энтузиазма. В то же время любые сомнения или негативные отклики становятся серьезными препятствиями на их пути. Их вдохновляют и мотивируют рассказы людей, которые преуспели, несмотря на трудности. Достигаторы склонны к риску и говорят «да» чаще, чем нужно. Они креативны, любят мыслить абстрактно и устраивать мозговые штурмы. Им нравятся азартные игры, и скорость для них важнее, чем точность.

А еще они практически не умеют ждать, отмечает Ирина.

"И если вдруг их план не привел к желаемому результату, другого плана в запасе они не имеют (так называемого плана Б). Они любят овации, аплодисменты, очень чувствительны к критике, им необходимо одобрение собственных действий. Их сильными сторонами являются выдвижение большого количества неожиданных идей, авантюризм, творчество, креативность, оптимизм. Но к слабым сторонам достигаторов относятся неумение просчитать ситуацию, увидеть и оценить ходы соперника, как во время шахматной партии, а также импульсивность, склонность к необдуманным решениям. Для них подходят творческие профессии: дизайнеры, рекламщики, художники, преподаватели."



Второй тип работников в команде, объясняет Ирина, это предотвращатели.

"От английского prevented-focused — «сфокусированный». Они играют, чтобы не проиграть."



Работники стремятся избежать негатива: вины, наказаний, опасности. Цель для них — это не мотив, а обязанность. Их беспокоит, что дела могут пойти не так, если они будут не слишком усердны или невнимательны. Они консервативны, с трудом принимают новые идеи, но если уж приняли, то хранят им верность в течение долгого времени. Им нужны негативные отзывы и сомнения, потому что таким образом они могут уберечь от ошибок. Их вдохновляют и мотивируют рассказы-предостережения о тех, кто был бдительным и осторожным. Прежде чем что-то делать, они хотят все тщательно взвесить. Предотвращатели часто говорят «нет», рассказывает Ирина Щербакова, они не любят азартные игры и предпочитают точность скорости.

Они мыслят точно, их сильные стороны — аналитическое мышление, тщательность, рассудительность и точность. Они готовы к худшему, у них всегда есть план Б. Для людей такого типа подходит поговорка: «Если ты сделаешь быстро, но плохо, люди забудут, что ты сделал быстро, но будут помнить, что сделал плохо; а если сделал качественно, но медленно, все забудут, что ты сделал медленно, но будут помнить, что сделал хорошо!» Из них получатся хорошие юристы, адвокаты, инженеры, администраторы, следователи, поскольку они обращают внимание на мелочи, строгое соблюдение правил и процедур. Но в то же время они впадают в стресс, если нужно выполнить работу в сжатые сроки.

"Ну что? Узнали себя и своих коллег в этих двух типах? — смеется Ирина. — Достигаторов и предотвращателей можно сравнить со спринтерами и стайерами. Одни быстро начинают и побеждают на короткой дистанции, другие могут рассчитать свои силы и пробежать длительный марафон. Грамотным руководителям стоит иметь в своей команде и тех, и других."



Однако именно оптимизм достигаторов позволит им уже дотянуться до неизведанных звезд, в то время как предотвращатели будут только думать, как правильно соорудить ракету...

Слушая спикеров и продолжая воображать себя директором, подумала, а что я буду делать со взятым на работу достигатором, если он выработает свой ресурс и перестанет быть мне как работодателю интересным?

"Работодателям всегда нужны достигаторы. И большинству абсолютно все равно, что будет с таким сотрудником, когда тот выдохнется и потеряет мотивацию, — «успокоила» меня Инна Щербакова, основатель проекта по перезагрузке мозга «Рестарт Реальности». — Просто нужно понимать, что каждый преследует свои цели. Если работодатель забирает все силы и энергию человека и потом выкидывает — это одна история. Но если достигатор идет к такому работодателю — значит, он принимает решение на аналогичном уровне и тоже может изменить приоритеты в работе, невзирая на обстоятельства, когда добьется собственных результатов. На мой же взгляд, настоящие эффективные достигаторы реализуют себя во всех сферах жизни, помогают тем, кто слабее, делятся своими знаниями и опытом. Они понимают, что данная им сила характера — это невероятный инструмент, который нужно применять и на благо других людей."



Честно признаюсь: в какой-то момент я просто запуталась. Хорошо это, плохо? А главное, мешало некое странное, необъяснимое чувство, что все чего-то недоговаривают — какую бы точку зрения ни исповедовали. Силясь найти золотую середину, я обратилась к Кириллу Богатыреву, карьерному консультанту. И неожиданно услышала совсем не то, чего ожидала: — Я достигатор с рождения. В школе одни пятерки, два красных диплома ведущего вуза, более 10 дипломов допобразования, богатый опыт общественной деятельности на руководящих должностях, успешная карьера в крупной компании. К 26 годам у меня есть «полный набор» — и ипотека, и машина, и поездки в дальние страны. Кажется, что все отлично, но чегото постоянно не хватает. Если раньше покупка нового телефона была мечтой, то сейчас это обыденность. Если раньше встреча с друзьями в дорогом ресторане — счастье, на текущий момент эмоций практически нет. Достигаторство имеет как плюсы, так и минусы. Так что скажу на своем опыте, как есть. Достигаторство — это погоня за миражом и за абстрактными результатами. Если цели небольшие и простые, радости от их достижения нет. Если цели глобальные и достижимые, то кратковременный подъем настроения наблюдается, но быстро сходит на нет. Намного приятнее — амбициозные планы по покорению мира, но мы же понимаем, что они не воплотятся. Вот так и работает замкнутый цикл достигаторства. За свои стремления достигаторы платят нервами, переработками, стрессом, апатией, перепадами настроения. А получают адреналин и кратковременные эмоции. Компании любят таких людей, потому что такие сотрудники всегда приносят результаты и решают проблемы, пробивают стены. Но вот нужны ли компании таким сотрудникам? Вряд ли работа в найме — пик мечтаний настоящего достигатора.

Выходит, погоня за миражом... И счастья — уже нет? Наверное, каждому — свое. Но задуматься об этом стоит. Спасибо за честность, Кирилл!

«Игнор» как оружие

Андрей Кашкаров, психоаналитик:

"Для работодателя привлечение достигаторов имеет свои особенности. Нельзя говорить, что этот тип, несмотря на склонность к нарциссизму, не может долговременно работать в команде. Может."



Но при сочетании нескольких условий — индивидуальный участок работы, постоянное признание заслуг и мотивация к перспективе. Тогда можно ожидать неплохого результата. До того времени, пока достигатор не находит другое, более выгодное место. Так вот, на заметку работодателям. Уязвимые черты достигатора определяются теми же свойствами натуры (которые как плюсы, так и минусы).

Прежде всего это очень сильная (гипертрофированная, катастрофическая) зацикленность на своих интересах. Это логично и практически дает невнимание к интересам других. Отсюда проблемы, конфликты, поиск новой роли и занятий в социуме.

Второе — четко выраженная неуверенность в себе (скрываемая, разумеется) и необходимость в одобрении.

Это понятно: человек скрывает и больше всего боится того, что знает о себе сам (так называемые скелеты в шкафу). Но у достигатора такие потребности буквально маниакальны. Они боятся остаться в одиночестве, стремятся к заместительным отношениям (не только личным, но и в части трудовых возможностей) и даже ищут личного психотерапевта — для создания и поддержания гармоничного состояния. А это сложно, поскольку достигатор крайне остро, вплоть до аффективного расстройства настроения, переживает собственные неуспехи и несбывшиеся планы. Если же по какимто причинам достигатору нужно противостоять, лучший способ — простое игнорирование, то есть непризнание его заслуг. Это самый действенный против них инструмент как в трудовых коллективах, так и в личных обстоятельствах.