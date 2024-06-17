Перечислены преимущества жизни без секса

Таня Шульц соблюдает целибат на протяжении последних 10 лет. Вот что она думает об этом решении сейчас.

© Ferra.ru

Таня Шульц воздерживалась в последние 10 лет не только от секса, но и от поцелуев. При этом она совсем не скучает по интимной близости и признаётся, что её жизнь стала только лучше.

По её мнению, сексуальная энергия — это сила. Когда мы с кем-то спим, мы отдаём этому человеку свою силу. На сегодняшний день Шульц счастлива и без того, чтобы делиться с другим человеком любовью.

На самом деле Таня и не думала, что станет когда-то соблюдать целибат. Тем не менее она обнаружила, что такой образ жизни вести гораздо легче. Отказ от секса помог ей наладить духовные связи с людьми, сосредоточиться на их личностях.

© Depositphotos.com / Stockoholic

Женщина пережила менопаузу и признаётся, что сексуального аппетита у неё нет совсем. Также она считают, что в большинстве пар люди слишком акцентируют внимание на сексе. В наши дни, говорит Шульц, всё сводится к физическому влечению.

Правда, даже в юности секс интересовал Таню Шульц мало. Хотя её подруги занимались сексом, её никогда это не вдохновляло и возбуждённой она себя не чувствовала.

34-летняя актриса Джулия Фокс придерживается того же мнения, а интима у неё не было уже 2,5 года. Она отметила, что в сексе в целом ничего хорошего нет и что после отказа от него ты просто энергию тратишь на другие вещи.