Психотерапевт рассказал, как определить неверного мужчину

Как понять, что мужчина бабник? Отличительные признаки
Психотерапевт Лях: бабники фиксируются только на сексуальных отношениях. Отношения мужчины и женщины — сложная штука и универсального рецепта, как найти своего идеального принца на белом коне, нет. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а потом что-то может пойти не так. Например, партнёр может оказаться бабником. Разбираемся, как вычислить такого ещё на начальном этапе отношений.
Как понять, что мужчина бабник
Как рассказал психотерапевт Игорь Лях, нужно понимать, что если женщина знакомится с мужчиной, например, в ночном клубе, где поощряется ненормативное социальное поведение, то концентрация бабников там будет выше, чем если заводить знакомство с соседом или коллегой. Легко скрыть качества ненадёжного мужчинам и при общении в соцсетях. Явных признаков бабника нет, то вот на что эксперт посоветовал обратить внимание:
- Фиксация мужчины только на сексе;
- Нечёткие контакт (мужчина часто отвлекается от беседы);
- Круг знакомых и друзей;
- Прошлые отношения.
Как не нарваться на бабника
Психолог Инга Игнатения посоветовала напрямую спросить у мужчины, что для него значит верность, склонен ли он к изменам и насколько для него важны стабильные отношения и брак. Это провокация, но мужчина в этот момент просто не сможет проконтролировать свои реакции и, скорее всего, не соврёт.
Стоит также обратить внимание на то, как мужчина ведёт себя с официантками, горничными и таксистами, как контролирует эмоции. Обман в мелочах тоже говорит о ненадёжности партнёра.
Эксперт отметила, что любой мужчина обращает внимание на других женщин, в этом нет ничего страшного. Но отличие надёжного партнёра в том, что он может сдержать свои эмоции, потому что у него есть совесть, благодарность и любовь к жене и семье.
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