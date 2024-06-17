Психотерапевт рассказал, как определить неверного мужчину

Психотерапевт Лях: бабники фиксируются только на сексуальных отношениях. Отношения мужчины и женщины — сложная штука и универсального рецепта, как найти своего идеального принца на белом коне, нет. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а потом что-то может пойти не так. Например, партнёр может оказаться бабником. Разбираемся, как вычислить такого ещё на начальном этапе отношений.

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Как понять, что мужчина бабник

Как рассказал психотерапевт Игорь Лях, нужно понимать, что если женщина знакомится с мужчиной, например, в ночном клубе, где поощряется ненормативное социальное поведение, то концентрация бабников там будет выше, чем если заводить знакомство с соседом или коллегой. Легко скрыть качества ненадёжного мужчинам и при общении в соцсетях. Явных признаков бабника нет, то вот на что эксперт посоветовал обратить внимание:

Фиксация мужчины только на сексе;

Нечёткие контакт (мужчина часто отвлекается от беседы);

Круг знакомых и друзей;

Прошлые отношения.

Как не нарваться на бабника

Психолог Инга Игнатения посоветовала напрямую спросить у мужчины, что для него значит верность, склонен ли он к изменам и насколько для него важны стабильные отношения и брак. Это провокация, но мужчина в этот момент просто не сможет проконтролировать свои реакции и, скорее всего, не соврёт.

Стоит также обратить внимание на то, как мужчина ведёт себя с официантками, горничными и таксистами, как контролирует эмоции. Обман в мелочах тоже говорит о ненадёжности партнёра.

Эксперт отметила, что любой мужчина обращает внимание на других женщин, в этом нет ничего страшного. Но отличие надёжного партнёра в том, что он может сдержать свои эмоции, потому что у него есть совесть, благодарность и любовь к жене и семье.

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