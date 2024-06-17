Психолог перечислил причины, почему секс после ссоры — плохая идея

Довольно большой процент пар практикуют примирительный секс. При этом подобный вид близости может быть опасен для дальнейшего развития отношений. Почему так происходит, нам рассказала Анна Вишневская, практикующий психолог.

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Проблема лишь усугубляется

Любой конфликт требует решения с помощью грамотной коммуникации, секс в этом случае не только бесполезен, но даже вреден. Анна:

«Вы никак не решаете проблему, а лишь сбрасываете физическое и эмоциональное напряжение в постели».



Когда гормоны придут в норму, вам снова придется думать, как прийти к компромиссу.

Вы подсаживаетесь на эмоциональные качели

К слову, парам, которые ищут эмоциональную подпитку для разжигания страсти, часто используют секс как способ примирения. Даже если вы пришли к компромиссу и конфликт улажен, не стоит завершать любой скандал в постели. Вы можете закрепить негативный паттерн как у партнера, так и у себя, и без взрывной дозы кортизола, вызываемого ссорой, в постели у вас не будет ничего получаться.

Манипуляции абьюзера

Как уверяют специалисты, примирительный секс — излюбленная схема абьюзеров. Анна:

«Контролирующий партнер с помощью секса возвращает более зависимого в паре, второму кажется, что конфликт исчерпан и успокаивается, но это затишье перед бурей».



Подобный период цикла абьюза специалисты называют «медовым месяцем» — жертве абьюза кажется, что партнер простил, и конфликт исчерпан, но через какое-то время абьюзер обязательно находит способ опять внушить чувство вины — и круг замыкается.

Отсутствие оргазма

Оргазм требует эмоционального расслабления, которое практически невозможно сразу же после ссоры. Мозг не пришел в себя после встряски, отрицательные эмоции дают о себе знать. Организм просто не готов к процессу. Не стоит удивляться, почему после бурного выяснения отношений некоторым секс не доставляет практически никакого удовольствия.