Психолог перечислил причины, почему секс после ссоры — плохая идея

Отсутствие оргазма и другие причины, почему секс после ссоры — это плохо
Довольно большой процент пар практикуют примирительный секс. При этом подобный вид близости может быть опасен для дальнейшего развития отношений. Почему так происходит, нам рассказала Анна Вишневская, практикующий психолог.
Проблема лишь усугубляется
Любой конфликт требует решения с помощью грамотной коммуникации, секс в этом случае не только бесполезен, но даже вреден. Анна:
«Вы никак не решаете проблему, а лишь сбрасываете физическое и эмоциональное напряжение в постели».
Когда гормоны придут в норму, вам снова придется думать, как прийти к компромиссу.
Вы подсаживаетесь на эмоциональные качели
К слову, парам, которые ищут эмоциональную подпитку для разжигания страсти, часто используют секс как способ примирения. Даже если вы пришли к компромиссу и конфликт улажен, не стоит завершать любой скандал в постели. Вы можете закрепить негативный паттерн как у партнера, так и у себя, и без взрывной дозы кортизола, вызываемого ссорой, в постели у вас не будет ничего получаться.
Манипуляции абьюзера
Как уверяют специалисты, примирительный секс — излюбленная схема абьюзеров. Анна:
«Контролирующий партнер с помощью секса возвращает более зависимого в паре, второму кажется, что конфликт исчерпан и успокаивается, но это затишье перед бурей».
Подобный период цикла абьюза специалисты называют «медовым месяцем» — жертве абьюза кажется, что партнер простил, и конфликт исчерпан, но через какое-то время абьюзер обязательно находит способ опять внушить чувство вины — и круг замыкается.
Отсутствие оргазма
Оргазм требует эмоционального расслабления, которое практически невозможно сразу же после ссоры. Мозг не пришел в себя после встряски, отрицательные эмоции дают о себе знать. Организм просто не готов к процессу. Не стоит удивляться, почему после бурного выяснения отношений некоторым секс не доставляет практически никакого удовольствия.