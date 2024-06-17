Психолог посоветовала прыгать на батутах, чтобы побороть страх высоты

Рекомендовано также лазать на скалодромах.

© Unsplash

Со временем боязнь уменьшится. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Нужно аккуратно приучать себя к высоте и приучать себя к тому, что даже если ты не контролируешь, то это не означает, что твоя жизнь заканчивается в этот момент. Здесь я бы рекомендовала сначала ходить где-то на высоте, смотреть вниз. Потом я бы рекомендовала обязательно попробовать где-то полазать. Есть скалодромы, которые не в горах, а в торговых центрах. Или попрыгать на батутах. Вы будете очень долго приучать себя к этому страху, а потом вы почувствуете, как чувствительности стало меньше, и вы уже можете допустить, что вы садитесь в самолёт и боитесь, но не сильно. Да, у вас могут вспотеть ладошки или расшириться зрачки. И да, вас, наверное, чуть-чуть будет подташнивать, но вы это вынесете».



Ранее психолог Елена Соловьёва объяснила тягу к экстриму «бессознательными суицидальными наклонностями». У ищущих риск людей нарушены «настройки самосохранения». Они неосознанно притягивают ситуации, которые могут их «убить», — занимаются опасными видами спорта или посещают аттракционы.