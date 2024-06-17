Молодожены все чаще стремятся заключить брак в красивые даты

Ростовская область, 17 июня 2024. DON24.RU. В этом году в Ростовской области более 7500 пар зарегистрировали свои отношения. Главы муниципальных образований на площадке «Экспертный клуб» поделились информацией о том, сколько браков планируется заключить в ближайшую красивую дату – 26.06.2024. Они также рассказали, сколько всего семей было создано в муниципалитетах региона с начала года.

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По словам начальника управления ЗАГС Ростовской области Ольги Исаенко, весной в органах ЗАГС региона зарегистрировали брак более 5000 пар. Для заключения браков молодожены стараются выбирать памятные или красивые даты. На одну из таких ближайших дат – 26.06.2024 – подано 63 заявления.

Глава администрации Верхнедонского района Александр Романов сообщил, что в текущем году в районе уже зарегистрировано 17 браков. Причем каждый второй из них заключен в красивые даты.

«Церемония бракосочетания проводится в красивом зале торжественных обрядов. Чаще всего молодожены выбирают казачий обряд бракосочетания», – написал Александр Романов.



Глава администрации Морозовского района Петр Тришечкин рассказал, что в этом году в Морозовском районе 60 пар создали семьи.

«День регистрации брака – это особенный день в жизни семьи. В нем важно все, и прежде всего, где и как проходит регистрация брака. В Морозовском районе церемония бракосочетания проводится в красивом зале торжественных обрядов. Сама церемония волнительная и запоминающаяся. Незабываемым становится для молодоженов зажжение своего семейного очага от Всероссийского огня, символа Года семьи, частичка которого передана на постоянное хранение в отдел ЗАГС. Очень часто молодожены для регистрации брака выбирают зеркальные даты. Например, в ближайшую красивую дату, 26.06.2024, несмотря на то что это будний день, в нашем районе зарегистрируют брак шесть пар», – добавил Петр Тришечкин.



Глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова сообщила, что с 1 января по 1 июня в районе зарегистрировали 60 брачных союзов.

«Для нашего района этот показатель можно считать довольно низким по сравнению с предыдущими годами. Возможно, люди становятся более требовательными в выборе партнера или откладывают свадьбу на более позднее время. Считаю желание молодежи сначала стать независимыми, а потом создавать семью одной из главных причин увеличения возраста вступления в брак», – рассказала Дина Алборова.



Кроме того, Дина Алборова обратила внимание на то, что молодые люди все чаще стремятся заключить брак в какие-то особенные дни.

«Что касается красивых дат, то действительно, молодожены все чаще выбирают для заключения брака какие-то особенные дни – может быть, это число, которое для них имеет особое значение, или просто день недели, который им кажется удачным. Так, в нашем районе на 24.07.2024 подано три заявления, на 24.08.2024 – пять. Радует положительная динамика по регистрации новорожденных: за аналогичный период составлено 138 записей актов, в 2023 году этот показатель был 98 (на 40 малышей больше). Это может свидетельствовать о том, что молодые люди чувствуют себя уверенно и стремятся к созданию счастливой и устойчивой семейной жизни», – добавила Дина Алборова.



Глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко рассказал, что с начала года в городе поженились 140 пар. Еще 22 пары планируют заключить брак в июне.