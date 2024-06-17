Женщина выставила мужа за порог из-за его странной привычки

Супруги рассорились в пух и прах из-за одной странной привычки мужа. Детали истории приводит издание The Mirror.

© dreamstime.com

Мама троих детей пожаловалась на халатность возлюбленного. После работы он периодически выпивает с коллегами и возвращается домой поздно, когда все уже спят.

Раздражает женщину не сама "пивная" традиция, а привычка мужа не брать с собой ключи. Каждый раз, когда он возвращается домой в ночи, то начинает колотить в дверь, кричать и звонить на мобильный. Все это будит детей.

"Он просит меня оставлять заднюю дверь незапертой, но я этого делать не хочу. У нас трое маленьких детей, один из которых младенец".



О чем жалеют люди, оглядываясь на свою жизнь в 80 лет

Почему мужчине так сложно проверять наличие ключей перед уходом, остается загадкой. В последний раз супруга не выдержала и не пустила гуляку домой.

"Я сказала, что, если у него нет ключа, ему придется спать снаружи, так как я не намерена оставлять дверь незапертой и не готова к тому, что меня разбудят посреди ночи".



Пользователи социальных сетей поддержали героиню нелепой истории и заверили, что она все сделала правильно. Поведение мужа абсолютно нелогично.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых ценных качествах партнеров.