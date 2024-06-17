Невеста пожаловалась на настырную свекровь: она хочет провести с молодоженами медовый месяц

Подготовка к свадьбе обернулась большим стрессом для невесты из-за настырной свекрови. Детали истории приводит издание The Mirror.

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"У моей будущей свекрови очень нездоровые отношения с моим женихом. Мы мало общаемся с ней, так как он говорит, что она заставляет его чувствовать себя некомфортно".



Женщина постоянно обнимает и целует своего сына, а ему это не особо нравится. Впрочем, как и его будущей жене.

"Она делает то же самое, что и я: например, если я поцелую его в щеку, она найдет способ сделать то же самое. Я подумала, что схожу с ума, когда впервые заметила это "отзеркаливание". Тогда я провела пальцами по его волосам, и она сделала то же самое".



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Накануне свадьбы женщина превзошла саму себя: она заявила сыну, что хочет присоединиться к ним во время медового месяца. Жених маму поддержал, что еще больше разозлило автора поста.

"Он сказал, почему мы не можем просто побыть вместе с мамой? Мол, мы не будем так уж заняты: уже были в этой стране и не раз, видели все достопримечательности и все такое".



Тогда невеста решила сама разобраться с нависшей угрозой. Она написала свекрови, что в ее приезде нет никакого смысла, так как они 24 часа в сутки будут заниматься любовью. Женщину такой "намек" ничуть не смутил: она ответила, что в таком случае приедет к ним на пару недель, а не на весь медовый месяц.

"Она даже сказала, что мы можем вести себя громко, если пожелаем. Она, мол, не будет возражать".



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