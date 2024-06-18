Женщин перед абортом будут отправлять на обязательную беседу с психологом

Министерство здравоохранения РФ утвердило новые клинические рекомендации, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, по проведению медицинского аборта. В них указывается, что процедура будет проводиться "по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования". Исключения составят аборты по социальным и медицинским показаниям, пишет "Коммерсантъ".

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Также женщинам будет даваться более расширенная информация о негативных последствиях искусственного прерывания беременности: бесплодии, хронических воспалительных процессах, возможном развитии сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.

В разделе, посвященном УЗИ, добавлена рекомендация об обследовании "с демонстрацией пациентке его изображения (плода) и сердцебиения" до аборта, передает "Уралинформбюро".

По официальным данным, с 1988 года число абортов в России снизилось с 4 миллионов до 500 тысяч.

Между тем депутат Госдумы Петр Толстой считает, что официальная статистика занижена в разы – на самом деле россиянки делают от 800 тысяч до 1,5 миллиона прерываний беременностей в год.