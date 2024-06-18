Эксперты объяснили влияние литературы на качество жизни

Одно из основных преимуществ постоянного чтения - это насмотренность, которая влияет на грамотность. Читая, человек способен запоминать правильное написание слов и устойчивых выражений с красивыми оборотами.

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Если книги не присутствуют в обиходе, то зрительная память не тренируется в нужной степени, а из-за этого могут участиться случаи ошибок на письме и в речи.

Также литература позволяет обогатиться духовно и личностно, поэтому рекомендуется разбавлять профессиональные тексты художественными.

Психолог подчеркивает, что дети берут пример с родителей. Поэтому необходимо показать важность чтения или научиться договариваться с ребенком об изучении литературы. Следует найти свой жанр и свою книгу, тогда придет и интерес.

Книги необходимы и для формирования четкой, структурированной речи. Каждый человек должен уметь понятно и грамотно доносить свою мысль до окружающих. Соответственно, при отсутствии чтения человеку будет тяжело самому приходить к нужным выводам и уметь излагать их остальным.

Эксперт отмечает, что для ребенка чтение сказок перед сном полезно с точки зрения укрепления чувства безопасности и заботы, что важно для эмоциональной составляющей человека.

Согласно психологическим исследованиям, чтение уменьшает риски развития деменции, так как мозг занят обработкой новой информации.

Сколько и как часто читать, каждый решает сам. Однако Андрияничева настоятельно рекомендует делать это регулярно, пусть и недолго, сообщает Тульская служба новостей.

Ранее в Самарской области отметили 225 лет со дня рождения Пушкина.